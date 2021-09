NRK-profil Fredrik Solvang (44) er gjest i fredagens sending av det populære talkshowprogrammet «Lindmo».

En åpen og ærlig Solvang forteller om en tøff oppvekst på Setermoen i Troms. Han sier at han følte seg alene som barn, blant annet fordi han så annerledes ut enn de andre barna.

Skuespiller Tinashe Williamson (36) er også gjest i fredagens «Lindmo». Hun er for tiden aktuell med boken «Håndbok for unge antirasister», som handler om hverdagsrasisme. I boken forteller Williamson historier fra barndommen hvor hun ble utsatt for grov, systematisk rasisme, ifølge Nettavisen.

Solvang tar til tårene når Williamson forteller om rasismen hun har blitt utsatt for.

NRK-programlederen sier at han aldri har blitt utsatt for systematisk rasisme.

– Men som brunt barn på et lite sted så vet man alltid at man er det. Man blir gjort veldig oppmerksom på det. For min del så var jeg egentlig veldig alene, og jeg tror ikke det er helt bra. Jeg vet at det har gjort at det har tatt meg veldig lang tid å forsone meg med egne trekk og leve med det utseendet jeg har, sier Solvang, ifølge Nettavisen.

44-åringen forteller at det utviklet seg til selvforakt, og at det tok flere år å forsone seg med eget utseende. Solvang er adoptert fra Sør-Korea, og da han var 16 år gammel reiste han til landet for å møte den biologiske familien sin.

– Det er var selvfølgelig veldig sterkt, men antakelig det riktigste jeg føler jeg har gjort noen gang og noe jeg ikke ville vært foruten. Det var mange biter som falt på plass. Å være adoptivbarn er en spesiell situasjon. Du har familie og venner som er glad i deg, men de kan aldri forstå helt. Det å se noen for første gang som liknet på meg var helt ubeskrivelig og veldig godt, forteller Solvang under fredagens «Lindmo» på NRK.