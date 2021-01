«Debatten»-programlederen mente at Nettavisen hadde brutt Vær Varsom-plakaten ved å ikke gi ham mulighet til å svare på et leserinnlegg.

Tidligere denne publiserte Nettavisen et leserinnlegg under tittelen «Er du programleder eller privatperson, Fredrik Solvang?». Innlegget var forfattet Sofie Tømmerås Lyshagen, som var blant de overlevende fra Utøya.



Lyshagens kronikk kom i etterkant av en lengre Twitter-diskusjon mellom Solvang og en annen Utøya-overlevende, Tore Sinding Bekkedal, skriver VG.

I kronikken mener Lyshagen at Solvang blander rollene sine på sosiale medier.

«Profilene er en salig blanding av reklamering for Debatten, hunden Mushu og hverdagsglimt», skriver hun blant annet.

«Jeg er ikke jobben min»

I Instagram-innlegget skriver Solvang, om det han påstår er brudd på manglende presseskikk fra Nettavisens side, følgende:

«Tidligere denne uka valgte Nettavisen å publisere et leserinnlegg av en person jeg ikke kjenner til, som kritiserte meg for å blande rollene som privatperson og programleder på Instagram. Sånt mener jeg ikke hører hjemme i noen redaktørstyrte spalter og Nettavisen brøt også Vær varsom-plakaten ved å ikke tilby meg mulighet for å svare.»

«Jeg er ikke jobben min. Hvis det er problematisk for noen å forstå når jeg er hva, avfølg meg mer enn gjerne, overse meg og forhold deg eventuelt strengt til det du får servert tirsdag og torsdag kveld i Debatten. Send klage til NRK dersom du har innvendinger til det redaksjonelle produktet Debatten», het det i innlegget fra Solvang.

Overfor VG mener nyhetsredaktør i Nettavisen, Erik Stephansen, at Solvang fikk mulighet til å svare på kronikken til Lyshagen, men at han ikke ønsket dette.

Angrer

Noen timer etter publiseringen av innlegget angrer Solvang på at han publiserte det.

– Jeg innser at min siste Instagram-post ble feil. Selv om jeg ønsker å skjerme privatlivet mitt, forstår jeg at min rolle og meninger blir debattert, sier NRK-programlederen til VG.

– Jeg ser også at Nettavisen har fulgt en løpende debatt, og at det ikke er noe brudd på Vær varsom-plakaten. Nå ønsker jeg å legge saken bak meg og se fremover, utdyper Solvang overfor avisen.