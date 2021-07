Robert Mood: Norge må ta ansvar for lokalt ansatte i Afghanistan

– For meg er det ganske opplagt at de som har jobbet for Nato-styrker i Afghanistan, risikerer å bli drept når Taliban får kontroll. Det gjelder både tolker og sivilt ansatte. I den sammenheng har vi tatt på oss et ansvar som vi ikke kan løpe fra, sier Mood til Forsvarets forum.

En afghaner som jobbet blant annet som renholder i den norske leiren i Mazar-e-Sharif fra 2006 til 2014, ber i et åpent brev den norske regjeringen om å ta imot ham og 13 andre afghanere som er i samme situasjon som ham. De frykter for livet når norske og andre lands styrker trekker seg ut av Afghanistan og overlater landet til Taliban.

Lokalt ansatt personell for Forsvaret og ambassaden i Kabul skal kunne bli overført til Norge. Men denne instruksen gjelder bare dem som for tiden jobber for nordmennene i Afghanistan. Tidligere – da Norge forlot Mazar-e-Sharif i 2014 – ble det bare gitt opphold til dem som hadde tolket for de norske styrkene.

Renholderen har havnet mellom to stoler.

– Tolkene var i kampsituasjoner sammen med norske soldater. Det er ikke rart at man fra et norsk ståsted ser på dem som mer utsatt enn dem som utførte renhold og annet arbeid inne i leir. Men fra Talibans ståsted har disse solgt seg til fienden og vil være akkurat like utsatt. Alle de lokalt ansatte blir av Taliban sett på som overløpere, sier Mood.