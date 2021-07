– Per Inges liv var et eventyr. Vi er takknemlige for alt han fant på, for at han var så raus og for humoren. Han var en livsgleder. Og takket være Per Inge vet vi bitte litt mer om hvor morsomt, fascinerende og hvilket jublende eventyr livet er, sa Finn A. Våga, som ledet seremonien, ifølge NRK.

Per Inge Torkelsen døde tirsdag i forrige uke som følge av vedvarende alvorlige komplikasjoner etter en operasjon i fjor høst. Han ble 68 år gammel.

Kulturminister Abid Raja og næringsminister Iselin Nybø var blant dem som var til stede under bisettelsen. De to statsrådene tilhører partiet Venstre, som Torkelsen også var aktiv i. Nybø ble i sin tid valgt inn i bystyret i Stavanger samtidig med Torkelsen.

Humorist Per Inge Torkelsen ble torsdag bisatt i Stavanger krematorium. Foto: Jan Inge Haga / Stavanger Aftenblad / NTB

– Han var helt klart mer unik enn oss andre. Det viste også bisettelsen. Det hendte at vi måtte hente ham inn fra røykehjørnet når det var avstemning i bystyresalen. Og det er ikke til å legge skjul på at han fant fram kryssordet når møtene ble langdryge og kjedelige, sier Nybø til Stavanger Aftenblad.

Under seremonien ble også sangen «Gøy på landet» sunget av hele salen i krematoriet.

– Han har alltid ønsket seg den sangen. Mulig det er den munterheten, og at han så sangen som en hyllest til livet som kan være et fantastisk eventyr, sier Våga til NRK.