Mann i 70-årene døde dagen etter tredje vaksinedose

Kommuneoverlege Jens Mørch i Vestre Toten advarer mot å trekke konklusjoner før de har mer fakta i saken. Han sier den tredje dosen var planlagt etter at mannen ved en feil fikk dose nummer to etter bare to uker.

– Det ble konferert med Folkehelseinstituttet, som viste til at den for tidlig gitte dosen ikke kunne regnes som 2. dose. For å få den ønskede beskyttelseseffekten var det derfor nødvendig med en 3. dose, med minimum 4 ukers intervall. Det var den vaksinen vedkommende fikk, på rett tidspunkt, skriver kommuneoverlegen i en melding til Oppland Arbeiderblad , som omtalte saken først.

Mørch sier til VG at det ikke forelå noen kjente underliggende helseutfordringer som tilsier at mannen ikke skulle tåle vaksinen.

– En tredje dose var nødvendig for å gi ham full beskyttelse mot covid-19. Det var heller ikke noe medisinsk som skulle tilsi at det ikke kunne settes. Det å sette tre vaksiner er uønskelig, men det skal ikke være farlig, sier Mørch.

– Dette er likevel noe som selvfølgelig vil bli undersøkt spesielt nøye, sier han.