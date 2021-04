Listhaug raser mot SV-løfter: – De vil ha skatt på død

Valgløftene SV-leder Audun Lysbakken legger frem denne helga koster flesk, advarer Listhaug, som trolig blir ny leder i Fremskrittspartiet etter at Siv Jensen har varslet at hun ønsker å tre ut av partiledelsen.

Hun krever nå at rød-grønn side avklarer skattepolitikken etter at SV åpner for å gjeninnføre arveavgiften, noe Listhaug omtaler som «gjeninnføre skatt på folks død»:

– Blir det en ny skatt på død dersom de kommer i posisjon? Vi vet SV vil ha det. Rødt vil jo ha skatt på alt. Da kan ikke Støre bare avfeie saken - alle partier i en regjering skal jo ha gjennomslag , sier Listhaug til Dagbladet. hun fastholder at å fjerne arveavgiften var noe av det beste Frp gjorde i regjering.

Lovet at festen til de rike snart er slutt

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre ønsker å gå til valg på en trepartiregjering med Ap, Sp og SV, noe SV-Lysbakken også er for, mens Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum helst ser for seg kun Sp og Ap.

SVs partileder Audun Lysbakken holdt fredag åpningstalen på SVs landsmøte. Foto: Terje Pedersen / NTB

I sin tale til landsmøtet fredag lovet Lysbakken et skattesjokk for de rike om partiet kommer til makten ved høstens stortingsvalg.

– Festen til de rike er snart slutt, utbrøt SV-lederen.

– Om SV får makt, da går skattenivået på store formuer, skyhøy arv og millionlønninger i været, sa Lysbakken.

Skjerpet kravliste

SV kom lørdag frem til en skjerpet kravsliste for å gå i regjering.

«Forskjellene i makt og rikdom må ned, klimagassutslippene må kuttes. For å få det til må de på toppen bidra langt mer til fellesskapet, kommuneøkonomien må styrkes, velferden utvides. De som har minst, må få mer. Da må det gjøres kraftfulle kutt i klimautslippene, og Norge må gå fra luftige mål til konkrete planer for å nå klimamålene», lyder de nye setningene i uttalelsen.

I maktuttalelsen fastslås det også at SV bare vil delta i en ny regjering hvor partiet får tilslutning fra andre partier til «en kraftfull politikk for forandring i Norge».

I maktuttalelsen går landsmøtet inn for samarbeid med alle de andre opposisjonspartiene som står til venstre for dagens regjering: Arbeiderpartiet, Senterpartiet, MDG og Rødt.

– Og så sier vi at vi er klar til å gå i regjering selv. Men det er politikken som avgjør, sier Lysbakken til NTB lørdag.

Han gjør det klart at SV må ha betydelig gjennomslag for å gå inn i en regjering.

– Blir det for slapt, så går vi i opposisjon.

En eventuell regjeringsavtale skal legges fram for uravstemning blant SVs medlemmer.