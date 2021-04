– Jeg tror vi rett og slett vi må ta den trusselen mot norske arbeidsplasser i distriktene på ordet. Og noen av oss må faktisk ta fram roperten og rope varsku. Det er det jeg gjør nå, sier Raja til NTB.

Det er Venstre-landsmøte denne helgen og partiets nestleder benytter anledningen til å rope ut: Han frykter Norge forsvinner ut av EØS hvis de rødgrønne vinner valget, og tror det kan bli katastrofalt.

Spesielt bekymret er han over Senterpartiet og partileder Trygve Slagsvold Vedum, som han mener fører en politikk som er direkte farlig for arbeidsplassene til folk langs kysten og på småsteder.

– Du hører jo bare Vedum snakke om «tjenester nær folk, tjenester nær folk, tjenester nær folk». Når det ikke finnes arbeidsplasser nær folk fordi man drar oss ut av EØS-avtalen, hva slags tjenester skal du ha nær folk da, spør Raja.

Usikker på Ap

– Tror du ikke at Arbeiderpartiet vil garantere for EØS da?

– Det er veldig mange i Arbeiderpartiet og fagbevegelsen som mange ganger har tatt til orde for at vi skal ut av EØS. Nå vet vi jo heller ikke om Senterpartiet blir større en Arbeiderpartiet, påpeker Raja.

Senterpartiet, SV og Rødt har alle programfestet at Norge må skrote EØS-avtalen og erstatte den med nye avtaler.

På den andre siden har Ap-leder Jonas Gahr Støre vært krystallklar: Arbeiderpartiet sitter ikke i en regjering som ikke legger EØS-avtalen til grunn.

Men Raja er ikke beroliget.

– Dette er en reell trussel. Det er ikke noen tom trussel. Du må se på hva de partiene står for. Når de tre partiene er større enn Arbeiderpartiet … de tuller ikke om dette, og de skal jo ha gjennomslag for noe!

– De tuller ikke

Venstre-nestlederen tror Norge fort kan havne i en Brexit-lignende situasjon etter valget, og viser til kaoset som oppsto da Storbritannia bestemte seg for å bryte med EU i 2016.

– Vil man virkelig gamble med å stemme på den andre siden, når man ikke vet om konsekvensen av om det blir Noxit? Det er jo det de vil, sier Raja.

Han kaller det både «skremmende» og «skummelt», og sier at han blir «engstelig og redd på vegne av alle de som har sin arbeidsplass i privat næringsliv».

– Vi må jo ta Rødt, SV og Senterpartiet på ordet. Det er akkurat det man ikke gjorde i England. Man tok ikke trusselen som kom på ordet. Og så kom Brexit.

Tror EØS blir viktig valgkampsak

Venstre har lenge slitt på meningsmålingene, og er blitt beskyldt for å være for opptatt av de urbane velgerne og mindre av distriktene.

– Det å forsvare EØS er vel kanskje ikke nok for å kapre distriktsvelgerne i seg selv, hva skal dere gjøre for å appellere til dem?

– Jeg mener dette kommer til å bli en veldig viktig valgkampsak. Fordi vi vet historien om Brexit. Vi har sett det. Det var ingen som trodde at det skulle skje. Hvem skulle tro når David Cameron vant det valget, at det skulle ende med at han skulle gå av, og så skulle det bli Brexit, sier en engasjert Raja.

Distriktsentusiast

Gjennom gjentatte norgesturneer har Venstre-nestlederen blitt det han selv kaller «distriktsentusiast». Han sier at sjelen hans vandrer rundt i distriktene, nå som han ikke kan reise dit på grunn av korona.

– Jeg har besøkt så mange bedrifter før coronaen kom. Og er det en ting de sier langs kysten, arbeidsgivere som selger produktene sine på et internasjonalt marked, så er det at vi er helt avhengig av EØS-avtalen.

Han mener noen må si ifra.

– Når du stemmer på den andre siden, og bor i distriktene, så må du vite at «tjenester nær folk», det er et politisk slagord. Det er arbeidsplasser som gjør at du kan bo og leve gode liv, både i byene og distriktene.