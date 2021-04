– En kollega av meg analyserte prøvene og oppdaget at her kunne det være en variant vi ikke har hatt i Norge tidligere, sier spesialbioingeniør Marit Gjerde Tellevik til Bergensavisen.

Den indiske varianten har en rekke endringer fra det opprinnelige coronaviruset, blant annet mutasjonene med navn L452R og E484Q. Sistnevnte finnes også i den sørafrikanske varianten.

Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet under en pressekonferanse om coronasituasjonen. Foto: Torstein Bøe / NTB

– Kombinasjonen av disse to mutasjonene i samme virus er ikke tidligere påvist i Norge, sa avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) til Bergens Tidende torsdag.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad er bekymret for redusert vaksineeffekt.

– Hovedbekymringen vår ved denne type «dobbeltmutasjoner» er redusert vaksineeffekt og immunitet som følge av redusert antistoff-effekt. Det er rett og slett en noe økt risiko for at man kan bli smittet på nytt selv om man har gjennomgått covid-19 tidligere, og selv om man er vaksinert, skriver han til Dagbladet.

Ifølge Vold har de per nå ingen indikasjoner på at den indiske varianten er mer smittsom enn for eksempel den engelske varianten eller at den har egenskaper som gjør at den vil utkonkurrere de variantene vi nå har sirkulerende.