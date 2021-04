Det opplyser Pfizer-sjef Albert Bourla.

– Et sannsynlig scenario er at det vil være behov for en tredje dose et sted mellom seks og 12 måneder etter fullvaksinering, og derfra vil det være en årlig revaksinering, men alt dette må bekreftes. Og igjen vil variantene spille en nøkkelrolle, sier Pfizer-sjefen til CNBC.

Forskere vet fortsatt ikke hvor lenge beskyttelsen mot viruset varer etter at en person er fullvaksinert.

– Vil sannsynligvis trenge påfyll ett år etter



I april kunngjorde legemiddelgiganten at vaksinen er effektiv seks måneder etter injisering av dose nummer to.

Nå gjennomføres det studier for å finne ut om vaksinen fortsatt gir beskyttelse også et halvt år etter at mottakeren er fullvaksinert.

– De vil sannsynligvis trenge påfyll ett år etter at de er fullvaksinert, mener Albert Bourla.

Designet for å beskytte mot en virusmutasjon

Pfizer opplyser at deres vaksine er 91 prosent effektiv mot coronavirus og mer enn 95 prosent effektiv mot alvorlig sykdom opptil seks måneder etter den andre dosen er satt.

Til sammenligning er Modernas vaksine, som bruker teknologi som ligner den Pfizer bruker, også svært effektiv etter seks måneder.

I mars startet National Institutes of Health uttesting av en ny Covid-19-vaksine fra Moderna som er designet for å beskytte mot en virusmutasjon som først ble påvist i Sør-Afrika.

Jobber med å utvikle «boosterskudd»



Moderna-sjef Stephane Bancel sier til CNBC at selskapet håper å få klart et såkalt «boosterskudd», det vil si ekstra påfyll, for sin todose-vaksine tilgjengelig i løpet av høsten.

EU-kommisjonen ønsker å kjøpe ytterligere 1,8 milliarder doser av coronavaksinen til Pfizer/Biontech over en periode til og med 2023.

Det opplyste kommisjonens leder Ursula von der Leyen onsdag. Hun sa at EU nå vil starte forhandlinger om en forlengelse av kontrakten med Pfizer.

Norge får 593.190 flere Pfizer-doser før sommeren

Norge får 593.190 flere doser av Pfizers coronavaksine i andre kvartal enn først antatt, skriver Dagbladet.

Norge får til sammen 2.917.980 doser av Pfizer og Biontechs vaksine i april, mai og juni, opplyser seksjonsleder Knut Jønsrud ved seksjon vaksineforsyning i Folkehelseinstituttet.

