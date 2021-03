Funn av død person i Gjerdrum-skredet

– Funnet ble gjort av maskinførere fra NVE som har holdt på helt siden vi ga oss med den aktive fasen sist. Like før klokken 8 i dag morges kom det melding fra dem, sa politiets innsatsleder Mari Stoltenberg på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

– Like etter klokken 11 var personen frigitt og tatt ut av området. Vedkommende vil bli fraktet inn til RMI for obduksjon og identifiseringsarbeid.

Kvikkleireskredet som gikk 30. desember, kostet ti menneskeliv. Det er så langt ikke kjent hva som utløste skredet. Kvikkleireskred utløses etter eksempelvis terrenginngrep eller naturlig erosjon.

Lettet ordfører

49 år gamle Rasa Lasinskiene var den siste personen som var savnet. Hennes pårørende er orientert om funnet.

– Forhåpentlig er det Rasa som er funnet, noe annet vil være usannsynlig, og de pårørende får en verdig begravelse, sa ordfører Anders Østensen på pressekonferansen.

Sju av de omkomne ble funnet relativt kort tid etter skredet som gikk natt til onsdag 30. desember. Ann-Mari Olsen-Næristorp (50) og Victoria Emilie Næristorp-Sørengen (13) ble funnet 9. februar.

– Det er klart at dette har vært et viktig arbeid. Det at de blir funnet er en mulighet til å avslutte et kapitel. De pårørende jeg har snakket med om dette, sier alle hvor viktig det er å få ha en begravelse, sa Østensen.

– Jeg er selvfølgelig veldig lettet for at dette har ført fram.

– Vanskelig

Stoltenberg fortalte at politiet har gått gjennom bilder og den informasjonen de hadde siden de avsluttet arbeidet i skredområdet i uke 6.

– Det er ikke noen hemmelighet at dette har vært vanskelig. Det er hundremetervis med skredmasser der den siste savnede kunne være. Det er en jobb vi har prøvd å pinpointe, sa hun.

– Samtidig har NVE måttet få fortsette sitt arbeid, man har vært redd for erosjon og videre vannføring sør for skredområdet. Derfor har de fortsatt arbeidet, mens vi har gjort arbeid i vårt spor. Vi har snakket sammen hele tiden, sa Stoltenberg.

– At det ble gjort funn i dag er fordi det var et aktuelt område, men det har vært vanskelig å lete veldig spesifikt.

Stoltenberg fortalte at personen som ble funnet mandag, ble funnet under en meter med skredmasse.