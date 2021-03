Flere nye bygg har rast ned i skredgropen i Gjerdrum

Det er væromslaget som har ført til økt aktivitet i skredgropen på Ask i Gjerdrum kommune, skriver Romerikes Blad.

– Det varme været bremser ikke akkurat opp prosessen med ytterligere utglidninger. Det som nå skjer, er som forventet. Det vil helt sikkert skje enda flere utglidninger utover våren, sier sikringsteknisk fagansvarlig Paul Christen Røhr i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til avisen.

Politioverbetjent Anders Mansaas, som leder søket etter den siste savnede etter leirskredet, sier det ikke har vært aktivitet fra politiet i områdene de siste dagene, men at det nå planlegges nye befaringer i skredområdet.

– Vi vil komme oss inn for å få et nytt overblikk. At snøen er borte, gir oss bedre visualitet. Samtidig skal hundene nå ha et bedre luktbilde etter hvert som telen forsvinner. Samtidig pågår etterforskningen for fullt, sier Mansaas.

Video: Gjerdrum-raset: Slik samarbeidet etatene om å redde overlevende