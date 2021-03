Konkurransetilsynet vurderer stans av brennevin-fusjon

Finske Altia og norske Arcus er to av de største aktørene som selger brennevin til Vinmonopolet, og tilsynet mener at den planlagte fusjonen kan svekke konkurransen i flere markeder.

Ifølge Konkurransetilsynet ville de to, som tilsynet anser som nære konkurrenter, samlet blitt «den største aktøren i markedene for salg av akevitt, vodka og brennevin markedsført mot forbrukere under 20 år» i Vinmonopolet.

– Vi frykter at fusjonen vil kunne føre til redusert konkurranse i flere av markedene for salg av brennevin til Vinmonopolet og at redusert konkurranse vil kunne øke prisene for kunder som etterspør disse produktene, sier prosjektleder Jan Kristoffer Høiland.

De to partene har foreslått hjelpende tiltak, men Konkurransetilsynet fant disse utilstrekkelige.

Arcus har imidlertid troen på å komme fram til en løsning.

– Vi er trygge på at vi vil finne en løsning som Konkurransetilsynet kan godkjenne, og dermed at fusjonen vil bli gjennomført, sier kommunikasjonssjef Per Bjørkum.

Han legger til at «vi trenger noe mer tid for å finne en løsning som Konkurransetilsynet kan godta».

Partene har nå 15 arbeidsdager på seg til å kommentere vurderingene i tilsynets varsel. Deretter må tilsynet fatte endelig vedtak innen 15 arbeidsdager. Endelig frist er 27. april.