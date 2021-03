I en pressemelding torsdag morgen forteller Norwegian at planen for den finansielle restruktureringen av selskapet er lagt frem for kreditorer og aksjonærer. Dersom den godkjennes har selskapet som mål at restruktureringen vil være ferdigstilt i mai 2021.

Men selskapet melder også at de ikke klarer å refundere de siste kundene som ikke allerede har fått sine billetter refundert. De skylder på den irske rekonstruksjonsprosessen.

– Fra selskapets side har vi ønsket å refundere de siste kundene fullstendig, og vi beklager at det ikke blir mulig, sier finansdirektør i Norwegian, Geir Karlsen i pressemldingen.

– Rundt 98 prosent av refusjonskravene som oppsto i denne perioden, der bookingen ble gjort direkte med Norwegian, ble refundert før åpningen av rekonstruksjonsforhandlingene. I Norge gjelder det nesten samtlige kunder, 99,6 prosent, skriver selskapet.

I alt er det 34.000 kunder som ikke får full refusjon.

«Til tross for diskusjoner med både den irske Examiner og den norske rekonstruktøren, har det dessverre vist seg umulig å refundere gjenstående kundekrav fullt ut på grunn av grunnleggende prinsipper i slike rekonstruksjonsprosesser.» heter det i pressemeldingen.