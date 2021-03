Medisinsk fagmiljø: Nasjonal nedstengning må til for å slå ned mutert virus

Det skriver en gruppe professorer og spesialister fra det medisinske fagmiljøet i en kronikk i VG.

– Hvis det ikke er klare tegn til redusert virusspredning i løpet av få dager, mener vi den norske regjeringen må iverksette nasjonal nedstenging til virusutbruddene er slått ned i alle deler av landet. Det bør innføres strenge nasjonale tiltak, reiserestriksjoner og strengere tiltak i skolen fram til påske, heter det i kronikken, som blant andre er signert av Dag Jacobsen, avdelingsleder ved Oslo universitetssykehus.

Tisk ikke nok

I dag er smittebegrensende tiltak i stor grad basert på kommunenes tisk-strategi (testing, isolering, smittesporing og karantene), men det er ikke lenger nok, mener fagfolkene. En full nedstengning av mange sektorer er nødvendig for å få lav nok sosial mobilitet til at spredningen stoppes.

Det betyr nedstengning også i kommuner som ikke har stort smittetrykk, ifølge kronikken.

– Uten slike strenge nasjonale tiltak, som også må gjelde i områder med lave smittetall, er risikoen stor for at lokal smitte vil passere «under radaren» fram til store utbrudd oppdages, skriver kronikkforfatterne.

– Liten pris å betale

Kraftigere tiltaksnivå over hele landet vil også gi befolkningen tydeligere beskjed om alvoret i situasjonen.

– En nasjonal nedstenging på noen uker nå er en liten pris å betale i forhold til en ukontrollert spredning av muterte virus. En slik oppblomstring av epidemien vil føre til at mange mennesker, også i gruppen under 70 år, vil rammes av alvorlig sykdom og død, før også denne delen av befolkningen er vaksinert. Da er det også stor risiko for at de muterte virusene rekker å utvikle resistens mot vaksinene, heter det i kronikken.

Blant kronikkforfatterne er også overlege Mads Gilbert fra Universitetssykehuset i Tromsø, professor i internasjonal helse Gunnar Kvåle, professor i informatikk Dag Svanæs, og professor i mikrobiologi og smittevern Jörn Klein.