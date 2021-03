Opposisjonen på Stortinget gir klar marsjordre til regjeringen: Styrk pandemiberedskapen

Tirsdag skal de folkevalgte behandle stortingsmeldingen «Samfunnssikkerhet i en usikker verden», som regjeringen la fram i oktober i fjor.

Innstillingen fra justiskomiteen ble klar tidligere denne uka. Den viser at den såkalte «firerbanden» på Stortinget – Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og SV – har gått sammen om å gi regjeringen marsjordre på flere områder når det gjelder den medisinske beredskapen.

Det er på høy tid, mener stortingsrepresentant Tuva Moflag (Ap), som sitter i helse- og omsorgskomiteen.

– I 2019 ble pandemi og legemiddelmangel utpekt som de mest alvorlige hendelsene som kan ramme Norge. Likevel sto vi nærmest uforberedt da pandemien rammet, sier hun til NTB.

Både lagre og egen produksjon

Blant det stortingsflertallet nå vil ha på plass, er:

* Pandemi- og legemiddelberedskapen må økes ved å sørge for økt produksjonskapasitet og økt tilgang på smittevernutstyr.

* Norsk produksjon av og beredskap for viktige legemidler og medisinsk utstyr, vaksiner, smittevernutstyr og laboratoriediagnostikk må styrkes.

* Regjeringen må sørge for at Norge har lagre for minimum tre måneders forbruk av essensielle legemidler.

Stortinget ber også regjeringen sikre at Norge har tilgang til produksjonskapasitet av kritisk medisinsk utstyr. Et fast totalberedskapsutvalg som rapporterer til Stortinget hvert år, må også på plass, krever flertallet.

Opposisjonen ber dermed regjeringen bla opp for å sikre både større beredskapslagre og norsk produksjon av smittevernutstyr.

– Det handler om at når en krise først rammer, kan det være ulike hindringer som gjør at ting ikke kommer fram. Det er for sårbart når man havner i globale situasjoner der alle skal ha tak i det samme samtidig, fremholder Moflag.

Dramatisk bakteppe

Bakgrunnen for marsjordren er coronapandemien og den dramatiske situasjonen som oppsto i mars i fjor, da Norge plutselig sto uten nok smittevernutstyr.

I en kriseoperasjon kastet Helse sør-øst seg rundt og kjøpte smittevernutstyr for 3,2 milliarder kroner, ifølge VG.

Kjøpet var mulig fordi regjeringen noen dager tidligere hadde vedtatt å gi helseforetakene lov til å bruke penger uten å ha dekning i budsjettene. Gjennom våren og til langt ut på sommeren kom det ukentlig charterfly til Norge med smittevernutstyr, skriver avisa.

– Det var «touch and go». Her var vi nær en veldig, veldig alvorlig situasjon. Vi var fire uker fra å gå helt tomme, sier Moflag.

Samtidig er hun vel vitende om at det kan være en regjering som Arbeiderpartiet er med i, som får ansvaret for å følge opp Stortingets beredskapsbestilling etter valget i høst.

– Det er vi fullt forberedt på. Det er helt klart en ambisjon å sikre en bedre helseberedskap, sier hun.