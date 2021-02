Trondheim får ikke tak i mange eldre som skal vaksineres

– Vi har sendt brev i posten til de over 85 år som vi ikke har fått kontakt med, og håper det kan føre til at disse melder seg for time til vaksinering. Trondheim kommune oppfordrer også pårørende til å være oppmerksom på dette, sier kommunikasjonsrådgiver Rolf Ivar Svensli i en pressemelding.

Pårørende kan bestille time til vaksinering på vegne av de eldre enten ved å ringe coronatelefonen eller bruke sin egen bank-ID.

Tirsdag registrerte kommunen tre nye coronatilfeller. Alle er menn og har mildt sykdomsforløp. Én er smittet av kjent nærkontakt til den sørafrikanske virusmutasjonen, mens de andre er smittet i utlandet.

Trondheim lettet på coronatiltakene tirsdag. Det ble blant annet bestemt at en rekke virksomheter kan åpne igjen, og påbudet om hjemmekontor fjernes. I tillegg kan NTNU-campusene åpne igjen, og det er ikke lenger skjenkestopp klokka 22.