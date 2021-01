– Jeg er kjent med at Miljødirektoratet har anmeldt Equnor Mongstad til politiet for to forhold; for akutt forurensing som følge av rørbrudd i fjor sommer, og for utslipp til grunnen fra raffinerivirksomheten på Mongstad i desember i fjor, skriver klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i et svar på et skriftlig spørsmål i Stortinget onsdag.

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte saken.