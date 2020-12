Nesten én million sliter med «juleallergi» – kan minne om corona

Andelen nordmenn som får allergilignende symptomer i julen øker. Ifølge en ny undersøkelse har 960.000 nordmenn «juleallergi», noe som er rundt 200.000 flere enn i 2019.

Det viser en undersøkelse analysebyrået YouGov har gjort for Allergiguiden.

«Juleallergi», betyr at man får allergilignende symptomer av pynt og dufter vi normalt omgir oss med i julen. Det som oftest gir irritasjon er blant annet juletrær, juleplanter og røkelse.

Symptomene er vanligvis tett og rennende nese, nysing og kløe i øynene, men Allergiguidens undersøkelse viser også at mange opplever kløende nese, samt rennende og røde øyne.

Flere av symptomene kan forveksles med symptomene på en luftveisinfeksjon, som forkjølelse, sesonginfluensa eller corona, men det finnes forskjeller.

– Mens en luftveisinfeksjon ofte går over etter en uke eller to, vil allergiske symptomer vedvare dersom du fortsatt utsettes for irritanter. Feber er et annet tegn på at du har en luftveisinfeksjon og ikke er allergisk, for feber er ikke et vanlig symptom på allergi, sier doktor Anders Østrem, spesialist i allmennmedisin.