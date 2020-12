Dette er de vanligste bivirkningene på coronavaksinen

Det amerikanske mat- og legemiddeltilsynet FDA kom tirsdag med en gjennomgang av vaksinen, der de ikke hadde funnet spesielle sikkerhetsproblemer med vaksinen fra amerikanske Pfizer og tyske BioNTech.

Alt tyder på at den vil bli hastegodkjent av en FDA-komité torsdag og dermed få grønt lys til bruk i USA. Den er allerede godkjent i Storbritannia der de første innbyggerne ble vaksinert tirsdag.

Tegn på at vaksinen fungerer

De vanligste bivirkningene BioNTech og Pfizer har registrert anses som milde og moderate. Det vanligste er smerte ved injeksjonsstedet.

Det rapporterte 84,1 prosent av de testede om. Deretter slapphet/utmattelse (62,9 prosent), hodepine (55,1 prosent) og smerte i musklene (28,3 prosent).

Vanligste bivirkninger på Pfizer-vaksinen Smerte ved injeksjonssted: 84,1 prosent. Slapphet: 62,9 prosent Hodepine: 55,1 prosent. Smerte i musklene: 38,3 prosent Kuldefølelse: 31,9 prosent. Leddsmerter: 23,6 prosent. Feber: 14,2 prosent. Kvalme: Under 10 prosent. Kilde: FDA

– Det er jo ubehagelig å få disse vanlige bivirkningene, men de er først og fremst et tegn på at vaksinen virker , sier vaksineforsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo til NRK.

Hun peker på at det er viktig at kroppens immunforsvar reagerer på vaksinen, og at disse vanlige bivirkningene som oftest er et tegn på nettopp det.

90 år gamle Margaret Keenan ble den første i Storbritannia som ble vaksinert mot covid-19. Foto: Jacob King / AP

Overvåker etter alvorlige bivirkninger

Vaksinen fra produsenten gis i to omganger med cirka tre ukers mellomrom. Reaksjonene etter det andre sprøytestikket har hatt en tendens til å være litt sterkere enn etter første runde. Dette er vanlig.

Det har også vært viktig å finne ut om vaksinen kan ha sjeldnere, men mer alvorlige bivirkninger. Noen av disse kan dukke opp først etter lengre tid, så det er noe man overvåker spesielt.

– Rollen til bivirkningene er et av mange spørsmål som man vil forsøke å finne svar på under fingranskingen av data fra vaksineforsøket. Dette arbeidet pågår nå for fullt i EU, sier medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket Steinar Madsen til NRK.

I rapporten fra FDA er den vanligste av alvorlige registrerte bivirkninger blindtarmbetennelse. Dette rapporterte 0,04 prosent av testpersonene om. Dette var så små tall for en såpass vanlig tilstand, at man har vurdert til at vaksinen ikke påvirket forekomsten.

To døde under testen

Det var også registrert to dødsfall blant de over 21.000 som tok vaksinen og fire dødsfall blant de som fikk placebo. Dette av totalt 43.448 testpersoner som deltok i forsøket over et halvt år.

De to som tok vaksinen døde av henholdsvis hjerteinfarkt 62 dager etter andre vaksinering og åreforkalkning (arteriosklerose) tre dager etter første vaksinering. Begge var ansett som eldre personer og man har konkludert at dødsfallene var naturlige og ikke hadde noe med vaksinen å gjøre.

«Alle dødsfallene representerer hendelser som forekommer i den generelle befolkningen i de respektive aldersgruppene de oppsto i, med en lignende forekomst», heter det i rapporten.