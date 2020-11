– Et barn innlagt på Haukeland universitetssjukehus døde onsdag av covid-relatert sjukdom. Barnet hadde en alvorlig bakenforliggende diagnose, opplyste Haukeland universitetssjukehus på Twitter onsdag ettermiddag.

Sykehuset opplyser at de ikke kommer til å kommentere dødsfallet ytterliggere av hensyn til personvernet og etter ønske fra familien.

Statsminister Erna Solberg (H) sier det er veldig vondt å høre om dødsfallet.

– Jeg sender mine varmeste tanker til familien og alle de som nå har mistet en de var glad i, sier hun, ifølge NTB.

– Noe av det verste man kan oppleve

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier det er en veldig trist beskjed.

– Det å miste et barn er noe av det verste en familie, foreldre og pårørende kan oppleve. Det minner oss om at sykdommen kan være alvorlig også for barn som har alvorlige diagnoser, sier helsedirektøren til VG.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H). Foto: Jil Yngland / NTB

Helseminister Bent Høie (H) er også informert om dødsfallet.

– Mine tanker og min medfølelse går til de pårørende som nå står midt i sorgen og savnet. Å miste et barn er noe av det vondeste vi mennesker kan oppleve, sier han.

300 dødsfall i Norge

Han understreker at coronadødsfall selv blant alvorlig syke barn er sjeldne.

– Men det kan skje, og nå har det dessverre også skjedd i Norge, sier helseministeren til NTB.

Ifølge statistikken til Folkehelseinstituttet (FHI) er dette det første coronarelaterte dødsfallet i Norge blant personer under 20 år, skriver NRK.

Tidligere onsdag opplyste FHI at Norge har nådd 300 coronadødsfall.