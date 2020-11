Mer enn 6.225 mennesker i Sverige har hittil mistet livet etter å ha blitt smittet av covid-19 i Sverige. Nærmere 200.000 er smittet.

«Annerledes-landet» Sverige har valgt sin egen vei i kampen mot de dødelige viruset som har tatt livet av nærmere 1,4 millioner mennesker på verdensbasis, mens over 56 millioner er bekreftet smittet. Mørketallene er trolig høye.

Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell har hele tiden forsvart Sveriges kontroversielle strategi, og har ikke vist tegn til endre kurs. I stedet har han snakket varmt om flokkimmunitet.

Spørsmålet er hvorvidt det er mulig, og hvor mange som må dø før det er en realitet.

– Nå må vi peke med hele hånden

En av dem som nå tar til ordet for mer kraftfulle tiltak, er ordfører i Kungliga Vetenskapsakademiens ekspertgruppe om covid-19, Staffan Normark. Han mener landet nå befinner seg i en kritisk situasjon, og at det ikke lenger er tid til å vente å se hva som skjer.

Han ber derfor landets helsemyndigheter kommunisere tydelig til Sveriges befolkning.

– Nå må vi peke med hele hånden. Det er viktig for å kunne ta de strenge avgjørelsene. Nå gjelder det å bruke alle verktøyene som finnes i verktøykassen . Jeg er veldig bekymret for høsten og vi har ingen tid å miste, sier han til Expressen.

Han tar blant annet til ordet for utstrakt bruk av munnbind innendørs, også på skolene.

– Jeg mener at vi må prøve det. Det er slik jeg ser det det enkleste tiltaket, mener Normark.

– Alle kurver peker feil vei

Da Sveriges statsminister Stefan Löfven i forrige uke varslet skjenkestopp fra klokka 22 fram til slutten av februar, tok han fram storslegga.

– Dessverre ser det ut til at vi går mot mørkere tider når det gjelder smittespredningen. Alle kurver peker feil vei. Dette risikerer å bli nattsvart, advarte Löfven.

Flere svenske sykehus melder om stor slitasje og fare for kollaps som følge av stor pågang til landets intensivavdelinger.

Infeksjonslege Fredrik Sund ved Uppsala universitetssykehus har tidligere anbefalt svenske helsemyndigheter om å iverksette drastiske tiltak for å stanse den raske smittespredningen.

– Sverige befinner seg i fritt fall

Han bekrefter overfor til SVT at det seriøst må vurderes å innføre portforbud i Sverige, og at landet nå befinner seg i et kappløp med tiden for å unngå katastrofe. Sund bekrefter at innføring av portforbud inngår i hans forslag.

– Med den smittespredningen som skjer nå, er det som om vi i Sverige befinner oss i fritt fall. Jeg tror vi må gå inn med skarpere begrensninger. Hittil har vi sett at det er for tannløst. Hvis alt fortsetter å falle fra hverandre, så er det klart at vi vil lande der. Alvorlige tiltak kan være nødvendig. Vi snakker mye om timing, og jeg tror vi har sjansen nå. Om noen uker tror jeg det er ineffektivt, sier Sund.

Minister vurderer strenge tiltak siste utvei



Sverige har de siste ukene opplevd en kraftig smitteøkning. Tirsdag ble det rapportert om 61 nye coronarelaterte dødsfall siden fredag, og antall bekreftede smittede akselererer.

Regjeringen har nå innført et forbud mot å samles mer enn åtte personer på offentlige tilstelninger som idrettsarrangementer, møter og forestillinger.

Utdanningsminister Anna Ekström utelukker ikke at det kan bli aktuelt å stenge videregående skoler helt, men at det er siste utvei.

– I siste omgang kan det bli nødvendig for videregående skoler å gå over til fjern- og distanseundervisning, det vil jeg unngå. Det gjør vi best ved å ta ansvar sammen, sa Ekström under en pressekonferanse onsdag.