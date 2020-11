Hammerfest sykehus får kritikk etter coronautbrudd

I en rapport fra Folkehelseinstituttet som NRK omtaler fredag kveld, går det fram at to leger kom i kontakt med en smittet pasient ved Hammerfest sykehus. Siden ble viruset spredt ytterligere inne på sykehuset. Samtidig er det kartlagt at en person på en restaurant testet positivt i samme tidsrom som flere ansatte ved sykehuset oppsøkte spisestedet.

– Smitten innad i sykehuset er mistenkt å ha spredd seg blant personalet i forbindelse med møter, undervisning, samt samvær på jobb og privat. Positive tilfeller tilknyttet utbruddet er spredt over fire kommuner, står det i rapportens sammendrag.

Administrerende direktør Siri Tau Ursin i helseforetaket Finnmarkssykehuset erkjenner at de brøt reglene for smittevern på sykehuset, men forklarer det med at det var relativt få som ble smittet på tiden da utbruddet startet, i begynnelsen av oktober.

– Folk samlet seg for rapport om morgenen, de samlet seg på møterommene, og det var kanskje én eller to ekstra i forhold til det som står i prosedyrene våre når det kommer til avstand og smittevern, sier direktøren til NRK.

I alt 42 personer ble smittet i forbindelse med utbruddet. På sykehuset ble sju pasienter og 26 ansatte smittet.