Raymond Johansen avviser at Oslo burde stengt ned før: – Tullete

– Dette er virkelig noe jeg syns er tullete, sier Johansen til NTB.

For få uker siden var byrådslederen i Oslo i en høylytt offentlig krangel med helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) og Helsedirektoratet, som presset hardt på for å få Oslo til å skjerpe smitteverntiltakene. Den gang holdt Oslo igjen.

Men Johansen står fast på at det ikke er der forklaringen ligger på situasjonen som har oppstått nå.

– Vi hadde den strengeste skjenkestoppen som var. Det at vi ikke hadde innslippsstopp fra klokka 22, hadde null betydning for smitten, sier Johansen, med henvisning til et forslag fra Helsedirektoratet om å innføre stans i innslipp til utesteder fra klokka 22.

Johansen viser også til at regjeringen selv innførte nasjonale lettelser uka etter.

To hovedforklaringer

Selv trekker byrådslederen fram to forklaringer på hvorfor smitten har fortsatt å øke.

Den ene forklaringen er økende smitte hos folk i 20-årene og delvis også hos folk under 20 år på grunn av sviktende respekt for smittevernreglene i disse gruppene.

Den andre forklaringen er importsmitte.

– Det lander fly på fly på fly fra Polen, påpeker Johansen, som viser til at Polen nå har et smittenivå på mer enn 20.000 tilfeller per dag.

Helsebyråd Robert Steen (Ap) betegner importsmitten fra Europa som eksplosiv, både i Oslo og i resten av landet.

– Dette hadde vi ikke klart å gjøre noe med ved å innføre lokale tiltak her, sier han.

Flyplassutfordring

På fredagens pressekonferanse om nye coronatiltak i Oslo trakk Johansen også fram at han ved flere anledninger har tatt opp utfordringer knyttet til smittevernreglene på flyplasser.

– At man har hatt fulle fly fra områder med en stupbratt kurve på smitte, så det er mange årsaker til det. Men det er ingen årsak som kan peke tilbake på at vi ikke innførte alle de tiltakene som ble foreslått, sa Johansen.

Det er registrert 129 nye smittede i Oslo siste døgn. Det er en nedgang på 32 smittetilfeller fra dagen før.