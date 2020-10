Siv Jensen vil ha regjeringen på banen i den nye karikaturstriden

– Det vi ser, er en ny karikaturstrid. Macron står fram som en modig mann. Men det han gjør, er nødvendig. Han tar et oppgjør med reaksjonære krefter som vil innskrenke ytringsfriheten. Og da spør jeg meg, hvor er regjeringens moralske støtte? sier Jensen til NTB.

Frankrikes president Emmanuel Macron presses hardt av Tyrkia og deres president Recep Tayyip Erdogan, samt flere andre muslimske land.

Macron har forsvart karikaturer på ytringsfrihetsgrunnlag.

– Jeg mener at når Frankrike står opp for sekulære verdier og en ytringsfrihet som er under press, må Norge stå skulder til skulder med Frankrike, sier Jensen.

Erdogan

Erdogan har blant annet sammenlignet måten muslimer blir behandlet på i Europa, med folkemordet på jødene før og under annen verdenskrig.

I etterkant av en karikaturtegning av Erdogan i den siste utgaven av Charlie Hebdo anklaget Erdogan vestlige land med Frankrike i spissen for å ha innledet et nytt korstog.

Jensen mener Erdogans polarisering langs religiøse skillelinjer er politisk motivert.

– Han representerer et land som har splittelser knyttet til religionsutøvelse. Han har en stadig mer diktatorisk måte å styre på. Mange tyrkere vil ha mer sekularitet og større grad av frihet. Det Erdogan gjør, er politisk og religiøst motivert, sier Jensen.

Danmark fordømmer

Frp-lederen viser til at Danmarks utenriksminister Jeppe Kofod har kommet med en klar fordømmelse av Erdogans atferd.

– Noe lignende har jeg ikke registrert fra norske myndigheter, verken fra statsministeren eller utenriksministeren, sier Jensen.

I etterkant av drapet på historielæreren Samuel Paty gikk statsminister Erna Solberg (H) ut og sa at man må stå sammen mot angrep på tankefrihet og opplysning. Hun har avvist anklager om at hun ikke brukte begrepet ytringsfrihet som tøv, men Jensen mener det ikke er godt nok.

– Det nærmeste man har kommet fra regjeringen, er begrepet tankefrihet. Det er et helt absurd begrep å bruke i denne situasjonen. Tankefrihet har vi. Ingen kan gå inn i andres hoder, men ytringer er under press, sier Jensen.

Klar støtte

Jensen sier hun forventer en regjering som er mye tydeligere i ytringsfrihetsspørsmål og med en klar støtte til Macrons linje.

– Man kan jo bare undre seg over hvorfor de er så forsiktige, og det gjelder hele buketten av norske partier som ikke sier noe som helst i denne sammenhengen, sier Jensen.

Jensen sier det har vært «systematiske angrep» på ytringsfriheten over lang tid og viser blant annet til forrige karikaturstrid i 2006 og angrepet på Charlie Hebdo i 2012.

– Vi ser angrep med jevne mellomrom, og det er alvorlig og må slås ned på. De grunnleggende frihetsverdiene blir lagt under press om igjen, og om igjen, og om igjen.