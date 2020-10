Frankrike truer Tyrkia med sanksjoner

– Vi vil ikke gi etter for destabilisering og forsøk på trusler, sier en talsmann for den franske regjeringen, Gabriel Attal.

Frankrikes europaminister anklager Erdogan for «provokasjoner» og truer med sanksjoner.

– Vi kommer til å presse på for et strengt europeisk svar, som kan komme til å inkludere sanksjoner, sa Clement Beaune onsdag.

Krass tone

Forholdet mellom Frankrike og Tyrkia har lenge vært anstrengt og tonen mellom de to Nato-allierte landene har vært krass både når det gjelder Libya-konflikten, tyrkisk oljeleting i Middelhavet og nå sist i konflikten om Nagorno-Karabakh.

Tidligere i måneden kom Macron også med krass kritikk av islam, som han betegnet som en religion i dyp krise verden over. Det vakte sterke protester i en rekke muslimske land, blant dem Tyrkia.

Drap på lærer

Med drapet på den franske læreren Samuel Paty i Paris 16. oktober ble ordkrigen mellom Frankrike og Tyrkia ytterligere trappet opp.

Paty ble drept og lemlestet av en 18 år gammel tsjetsjener etter å ha vist elever en karikaturtegning av profeten Muhammed, trykket i satiremagasinet Charlie Hebdo. Det utløste ny islamkritikk fra Macrons side.

Erdogan hevdet på sin side at Macron burde gjennomgå en psykiatrisk undersøkelse, noe som fikk Frankrike til å kalle hjem sin ambassadør fra Ankara.

Erdogan-karikatur

En karikaturtegning av Erdogan på forsiden av siste utgave av Charlie Hebdo, der den tyrkiske presidenten er iført t-skjorte og underbukse, drikker øl og løfter opp skjørtet og viser fram den nakne rumpa til en kvinne som bærer hijab, har bidratt til å skjerpe tonen ytterligere.

Tyrkia anklager det franske satiremagasinet for «kulturell rasisme», hevder tegningen er et bevis for at Macrons antimuslimske agenda har båret frukter og varsler rettslige og diplomatiske skritt.

– Jeg er trist og frustrert, ikke på grunn av angrepet mot meg, men på grunn av uforskammetheten i å sikte etter profeten vi elsker mer enn oss selv, sier Erdogan, som anklager vestlige land med Frankrike i spissen for å ha innledet et nytt korstog.