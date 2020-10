Bertheussen med rykende revolver i retten

Veskene har vært et samtaletema under hele straffesaken mot 55-åringen. Bertheussen nekter all skyld i saken om trusler mot demokratiet, sin egen samboer Tor Mikkel Wara og ekteparet Ingvil Smines og Christian Tybring-Gjedde og har kommet med stoffnett med et nytt budskap på nesten daglig.

Fredag er siste dag i den omfattende rettssaken. Det er Bertheussens egen forsvarer, advokat Bernt Heiberg, som skal drøfte straffespørsmålet for de påtalte forholdene.

Selv stilte den tiltalte med et nett med påtrykket av en rykende revolver og en sjekkliste over bevisene i saken. Mens det er huket av for «NEI» bak ordene «DNA, fingeravtrykk, bilde eller video, vitner, tilståelse og den skyldige» er det huket av for «JA» for «alibi».

Motivet er et åpenbart innlegg for Bertheussens påståtte uskyld i saken. Påtalemyndigheten har blitt kritisert for å mangle konkrete, fellende bevis, ofte omtalt som en «smoking gun» eller nettopp en rykende pistol i amerikanske domstoler, som knytter 55-åringen direkte til de åtte handlingene i tiltalen. Aktoratet mener på den andre siden at kjeden av indisier er så sterk at de holder til å dømme henne.