Sa Bertheussen møtte venninnen med en knyttneve

Etter at aktoratet i Bertheussen-saken hadde lagt ned påstand om to års fengsel, la bistandsadvokat Hermann Skard ned påstand om 5.000 kroner i erstatning til Ingvil Smines Tybring-Gjedde. Kravet var kjent på forhånd, men Skard ga sin begrunnelse for kravet

Mens den tidligere samfunnssikkerhetsministeren satt ved siden av, gikk Skard gjennom forholdet mellom sin klient og Laila Bertheussen.

– Ingvil Smines Tybring-Gjedde viste empati, viste en sympati med Bertheussen. Hun prøvde å støtte og hjelpe henne i en vanskelig situasjon etter angrepene på huset hennes, sa Skard og løftet fram at Tybring-Gjedde inviterte Bertheussen hjem på middag, at hun åpent fortalte om sin sykmelding på grunn av teaterstykket «Ways of Seeing», og at hun inviterte henne inn i chattegruppen Hækaveh.

– All denne vennlighet, all denne empati ble altså møtt med en knyttneve, og det er skjerpende. Det er krenkende å oppføre seg på denne måten, sa Skard og la til at Bertheussen etter tiltalen sendte et trusselbrev som ekteparet mottok 5. februar i fjor.

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde er også fornærmet i saken, men har ikke fremmet noe erstatningskrav etter truslene.