Ari Behn valgte å avslutte sitt eget liv julen 2019. Behn ble født 30. september og ville fylt 48 år onsdag.

På farens fødselsdag deler Behn og Märtha Louises datter, Leah Isadora (15), et sterkt innlegg om faren på sin Instagram-konto.

«Dette har vært og vil alltid være den tøffeste tragedien jeg og min familie har måttet gå gjennom. Jeg vet virkelig ikke hva jeg skal si. Jeg savner han så mye og skulle ønske ting var annerledes», heter det blant annet i innlegget, som er forfattet på engelsk.

Dette er første gang 15-åringen er åpen om farens bortgang på sosiale medier.

«Å gå gjennom alt dette har endret meg. Det har gitt meg et helt annet perspektiv i livet, og hvis du elsker noen, fortell dem det. Du vet aldri når du vil miste dem», skriver hun.

«Dette gjorde meg ikke sterkere eller modig. Det gjorde at jeg forsto hvor sterk jeg allerede var. Jeg savner deg så mye pappa. Elsker deg og gratulerer med dagen», skriver Leah Isadora Behn avslutningsvis i innlegget.

Onsdag ettermiddag ble Ari Behns urne satt ned under en privat seremoni på Vår Frelsers gravlund i Oslo.

– Jeg kan bekrefte at det har vært en urnenedsettelse for Ari i dag. Det er ikke tilfeldig at datoen i dag er valgt. Det var en privat urnenedsettelse med de aller nærmeste til stede, forteller Geir Håkonsund, Behn-familiens talsperson, til Dagbladet.