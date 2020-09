Solberg vakler i troen på ny flertallsregjering

– Jeg mener det viktigste er at vi kan samarbeide om politikk og innhold. Og det er jeg helt sikker på at vi klarer. Men om alle sitter i regjering? Nei, det kan kanskje være vanskelig, sier Erna Solberg i et intervju med NTB før fredagens landsmøte i Høyre.

Statsministeren og Høyre-lederen erkjenner at det for «noen» kanskje er bedre ikke å sitte i regjering nå.

Men den gamle drømmen om en borgerlig firepartiregjering er ikke helt død ennå.

– Nei da, den er ikke det. Det tar tid, sier statsministeren.

Mener flertallsregjering er best

Etter å ha ledet mindretallsregjeringer i flere ulike varianter og en flertallsregjering som raknet etter bare ett år, mener statsministeren fortsatt at flertallsregjering er det beste.

– Ikke fordi det er enkelt i regjeringen. Det er mer krevende i regjeringen. Men jeg mener at det gir best styring, forklarer hun.

Samtidig er det ikke nødvendigvis så stor forskjell på de ulike konstellasjonene, ifølge Solberg. Det er de samme partiene som må bli enige uansett.

– Det har vært min filosofi fra dag én, sier hun.

– Uansett hvem som sitter i regjering, og hvem som sitter utenfor regjering, så er det summen av fire partiers politikk.

Frp rasler med sablene

Sist helg holdt Fremskrittspartiet landsstyremøte. Der ble det slått fast at Fremskrittspartiet også etter valget i 2021 vil holde fast på standpunktet om at partiet ikke vil støtte en regjering som det ikke selv er en del av.

Ifølge partileder Siv Jensen var landsstyret også tydelig på at Frp «ikke har noen appetitt» for å gå inn i en ny regjering med KrF og Venstre.

– Samtidig anerkjenner vi at det er velgerne som skal sette sammen Stortinget. Skal vi gå i regjering, handler det om oppslutning og gjennomslag, sa hun til NTB.

Venter på avklaring

Solberg mener det Frp nå må avklare, er om partiet ønsker en borgerlig regjering.

– De vil nok oppleve at velgerne vil spørre hvor de plasserer seg i det politiske landskapet, på samme måte som velgerne spør alle oss andre om det, sier hun.

Enn så lenge blir Solberg sittende. Og Frp er innstilt på å forhandle med regjeringspartiene om statsbudsjettet i høst.

Advarer mot tempojag

Da programkomiteen i Høyre la fram sitt førsteutkast til nytt partiprogram denne uka, ble det av enkelte kommentatorer framstilt som fattig på nyheter.

Men Solberg vil ikke være med på at Høyre er gått tom for ideer etter sju år ved roret.

– Det er videreføringen, videreutviklingen og retningen som er viktig. Det er bare det at når du er i gang, så kan det oppfattes som lite nytt.

Solberg viser til at politiske prosjekter som det å inkludere flere i arbeidslivet, er så langsiktige at de kan ta flere tiår å fullføre.

– Vi har en tendens i Norge til å tenke at det skal akselerere så fort, og at det skal komme nyhetssaker ut hele tida. Men på de langsiktige, store strukturendringene i det norske samfunnet så er det politikk over mange år som skal bidra til det, sier hun.

– Vi kan ikke være med på den der tempogreia i Norge der det hele tida skal komme nye ting.