Støre faller i popularitet hos egne velgere

I en måling som Ipsos har foretatt for Dagbladet kommer det fram at oppslutningen om Støre blant egne velgere er nede i 29 prosent. Det er så vidt over oppslutningen han fikk i hele befolkningen, uavhengig av partipreferanse, før valget for tre år siden. I januar hadde Arbeiderparti-lederen en oppslutning på 36 prosent blant egne velgere.

Erna Solberg kan på sin side smykke seg med at 76 prosent av Høyre-velgerne ønsker henne som statsminister. I hele befolkningen er det 34 prosent som svarer at det er henne de vil ha til å styre landet.

For Støre svarer bare 10 prosent av de spurte i mai at de mener han er best egnet til å være statsminister.

– Jeg tror ikke dette bildet vil være situasjonen ved neste valg. Vi har lagt bak oss fire ekstraordinære måneder hvor koronasituasjonen har vært definerende, sier Støre i en kommentar til avisen.