Prins Sverre Magnus konfirmert i Asker kirke

Selv om konfirmasjonen var preget av smitteverntiltakene for å hindre spredning av koronaviruset, var det en verdig og hyggelig seremoni i Asker kirke lørdag ettermiddag. I hvite kapper og sammen med ni andre konfirmanter ble prinsen, som er nummer tre i arverekkefølgen til tronen, velsignet i kirken.

Det var sogneprest Karoline Astrup i Asker menighet som ønsket alle de 200 i kirken velkommen til gudstjenesten.

– Vel møtt alle sammen. Vi er samlet til fest, til konfirmasjon. Sammen skal vi feire denne gudstjenesten. Dette er deres dag og vi skal be for hver og en av dere, sa hun til konfirmantene.

Dronning Sonja, kong Harald og Märtha Louise deltar i konfirmasjonen til prins Sverre Magnus i Asker Kirke. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

16 gjester

Med begrensninger på hvor mange gjester han kunne ha til stede i kirken hadde prinsen på lik linje med sine ni medkonfirmanter bare 16 av sine aller nærmeste i kirken da konfirmasjonsgudstjenesten startet.

Foruten besteforeldrene, kong Harald og dronning Sonja, foreldrene, søsknene og tante prinsesse Märtha var også kusine Leah Isadora Behn blant gjestene.

Da de kongelige gjestene ankom kirken, ble de ønsket velkommen av preses i Den norske kirke, Olav Fykse Tveit, men på en måte som var tydelig tilpasset smitteverntiltakene som er anbefalt.

Rørt mamma

Tydelig rørt og stolt over sønnen og glad over dagen strålte kronprinsesse Mette-Marit da hun hilste på familie og kjente inne i kirkerommet. Mette-Marit hadde på hardangerbunad for dagen, mens prinsesse Ingrid Alexandra hadde på seg bunaden fra Øst-Telemark som hun selv fikk fra kongeparet til sin egen konfirmasjon i fjor.

Kronprinsesse Mette Marit, prinsesse Ingrid Alexandra og kronprins Haakon deltar i konfirmasjon til prins Sverre Magnus i Asker Kirke. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Gratulerer med dagen og hvil i guds nåde, avsluttet sognepresten høytidsstunden i kirken før festen skulle fortsette hjemme.

Den store dagen markeres med en privat middag på Skaugum. På grunn av korona blir det kun en mindre feiring med maksimalt 20 gjester, har Slottet opplyst