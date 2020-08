Trine Skei Grande med Listhaug-angrep i ny bok

Overfor VG bekrefter hun at hun blant annet tar opp hendelsen i januar 2018, da regjeringskollega Listhaug måtte gå av som justisminister etter et Facebook-innlegg der hun skrev at «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

– Jeg mener Sylvi Listhaug diskvalifiserte seg til å være statsråd i et kollegium, med den måten hun oppførte seg på og på den måten hun stilte statsministeren i forlegenhet. Hun var helt ute av stand til å vurdere sine egne uttalelser i en kontekst, sier Grande.

Venstre-lederen sier også at hun ikke ville ha vært så raus som hun mener Erna Solberg var da hun tok Listhaug tilbake i regjeringen et drøyt år etterpå.

Hun sier at hun vil være ærlig i boken og innrømme sine feil, men vil ikke si om hun omtaler episoder som baksnakkingen av Abid Raja eller den mye omtalte sexsaken.

Sylvi Listhaug skriver i en epost til avisen at hva Trine Skei Grande mener om henne som person er helt uinteressant og at hun ikke greier å hisse seg opp over hva hun mener.

Listhaug klarer heller ikke å dy seg og kommer med et stikk nettopp om sexsaken: «Jeg husker det var mye oppstuss om Skei Grandes aktiviteter i en åker i Trøndelag. Jeg er sikker på at det er mange som er spent på hva hun skriver om dette i boka», skriver Frp-nestlederen.

– Jeg synes den kommentaren er et godt eksempel på hva jeg sier, svarer Trine Skei Grande.