Heltene fra Al-Noor-moskeen hedret med medalje

Rafiq og Iqbal ble tildelt de høythengende medaljene i statsråd i juni, og næringsminister Iselin Nybø (V) overrakte hedersbevisningene under en seremoni i Bærum rådhus mandag ettermiddag.

– Da det gjaldt som mest, avverget de det som kunne blitt et mye verre angrep mot moskeen og forhindret tap av liv, sier Nybø.

– Det er svært sjelden denne medaljen deles ut, noe som viser hvor ekstraordinær innsatsen til Rafiq og Iqbal er, understreker hun.

Muhammad Rafiq får medaljen i gull for å ha utført en usedvanlig fremragende redningsdåd, mens Mohammad Iqbal er tildelt medaljen i sølv for sin avgjørende innsats for at gjerningsmannen ble overmannet, kunngjorde regjeringen før sommeren.

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland i Oslo og Viken overrakte diplomene som følger med og understreket at dette er hedersbevisninger som henger svært høyt, og som bare gis når mottakeren har utsatt seg selv for fare.

Glade og stolte

– Jeg tenker ikke på meg selv som en helt, uttalte Muhammad Rafiq i takketalen som ble framført av sønnen Umer.

Han sa han dediserte medaljen til alle i Norge, Pakistan og i verden «som elsker å leve i fred».

– Jeg er takknemlig og glad for medaljen. Jeg respekterer det norske folk kanskje tusen ganger mer etter hendelsen, sier Rafiq til NTB, med sin sønn som tolk.

Rafiq brukte også talen til å minne om at 17 år gamle Johanne Zhangjia Ihle-Hansen ble drept før angrepet på moskeen og sendte kondolanser til familien hennes.

Iqbal ga uttrykk for glede og stolthet over hedersbevisningen, og takker Allah for hjelpen.

– Det er Guds vilje at han ga meg krefter så jeg klarte å overmann terroristen og klarte å redde både meg selv og andre, sier 77-åringen, som får hjelp av sønnen Mohammad Riaz til å oversette fra urdu.

– Forsvarte noe større

Bærums ordfører Lisbet Hammer Krog påpekte at angrepet rammet hele Bærum-samfunnet 10. august i fjor, men at samfunnet svarte med å stå sammen.

– Deres handlinger krevde fysisk og psykisk styrke, men også mot. Dere forsvarte moskeen, men dere beskyttet også noe større, sa hun da hun ønsket velkommen til medaljeseremonien.

– Handlekraften de to viste bør stå som symbol for å stå opp mot hat, urettferdighet og intoleranse, sa ordføreren.

Manshaus hadde skutt og drept stesøsteren sin Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) før han dro til Al-Noor-moskeen på Skui, med mål om å drepe så mange muslimer som mulig, ifølge eget utsagn.

Holdt Manshaus nede

Ifølge tiltalen ble Manshaus overmannet av Rafiq før han rakk å skade noen. I basketaket avfyrte han to skudd med hagla uten å treffe noen.

– Jeg holdt ham hele tiden. Han glapp nesten unna tre ganger, og da tenkte jeg at hvis han glapp unna én gang, var jeg død, fortalte 66 år gamle Rafiq da han vitnet i rettssaken mot Manshaus i mai. Han holdt angriperen nede inntil politiet kom.

77 år gamle Mohammad Javed Iqbal dunket geværkolben i Manshaus' hode.

Dømt til forvaring

22-åringen ble dømt til 21 års forvaring for drapet på stesøsteren og angrepet på moskeen. Minstetiden ble satt til 14 år. Ifølge dommen ønsket Manshaus å destabilisere samfunnet og starte en rasekrig.

Mandag kveld skal det også holdes en markering i Al-Noor-moskeen i anledning ettårsdagen for angrepet.

Moskeen har også tatt initiativ til å lage en utstilling og et formidlingssenter, som skal vise hva høyreekstremisme kan lede til, og har bedt regjeringen om støtte til dette.