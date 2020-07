Rapport: Politiet som rykket ut under moskéangrepet, ble ledet feil av Google Maps

Det kommer fram i evalueringsrapporten om terrorhendelsen.

Patruljen som var nærmest moskeen da meldingen kom inn om det pågående angrepet, befant seg ved Steinsskogen gravlund, rundt 12 kilometer unna. Ingen av de to betjentene var lokalkjente, og de måtte bruke karttjenesten Google Maps for å finne fram. Veien Google Maps viste, var imidlertid ikke den raskeste veien, og patruljen brukte rundt 20 minutter på å komme til Al-Noor moskeen.

Ifølge rapporten kunne patruljen trolig ha vært 4–5 minutter raskere på stedet dersom de hadde kjørt korteste vei.

Oslos politimester, Beate Gangås, mener at responstiden skulle ha vært kortere da de fikk melding om moskeangrepet.

Politiet brukte rundt 20 minutter fra de fikk melding om angrepet på Al-Noor-moskeen i Bærum til de kom fram.

Imens kjempet Muhammad Rafiq og Mohammad Iqbal for å overmanne Philip Manshaus inne i moskeen.

– Det er ingen tvil om at responstiden skulle ha vært kortere, sier politimester Gangås på en pressekonferanse etter at rapporten ble presentert torsdag.

– Det var flere uheldige omstendigheter som gjorde at utrykningen tok for lang tid, sier Gangås.

Hun nevnte også en rekke punkter der oslopolitiet i etterkant av angrepet har tatt initiativ til å forbedre seg, blant annet innen tipshåndtering, utveksling av etterretning og i samhandlingen med PST.

Mener politiet burde hatt bekymringssamtale med Manshaus

Granskningsutvalget konkluderer med at politiet burde hatt en bekymringssamtale med Philip Manshaus etter å ha blitt tipset om ham.

– Myndighetene kunne, og de burde nok også, ha tatt en avklaringssamtale, en bekymringssamtale, med Manshaus, sa utvalgsleder Anja Dalgaard-Nielsen da granskingsrapporten ble lagt fram onsdag.

– Men her er det viktig å få fram at en slik samtale kan sende utviklingen til en person i ulike retninger. Den kan medvirke til å avbryte et radikaliseringsforløp, men den kan også medføre at radikaliseringen intensiveres, angrepsintensjonen forsterkes og planleggingen blir mer skjult, sa hun videre.

Tror ikke terrorangrepet i Bærum kunne vært avverget

– Kunne angrepet ha vært avverget dersom tipset om Manshaus hadde vært behandlet annerledes? Vårt svar er nei, formodentlig ikke, sa utvalgsleder Anja Dalgaard-Nielsen da evalueringsrapporten ble lagt fram.

– Vi finner at håndteringen av tipset hos myndighetene var proporsjonalt til den bekymringen, og den informasjonen, som forelå, sa hun.

PST fikk et tips sommeren 2018 der en bekymret person blant annet beskrev Manshaus' ytterliggående holdninger.

Men Manshaus kommuniserte ikke sin voldelige intensjon til omverdenen, ifølge Dalgaard-Nielsen.

Justisministeren: Også flere punkter politiet bør lære av

Justisminister Monica Mæland (H) sier hun er fornøyd med at politiet selv tok initiativ til en evaluering av håndteringen av angrepet.

Justisminister Monica Mæland under en pressekonferanse onsdag. Foto: Annika Byrde / NTB scanpix

Hun trekker fram at Politidirektoratet, PST og Oslo politidistrikt er tydelige på at de vil følge opp rapportens læringspunkter.

– Rapporten er omfattende – over 200 sider – og den konsentrerer seg om politiet og PSTs politioperative forhold. Jeg merker meg at evalueringsutvalget på flere punkter gir uttrykk for at politiet gjorde godt arbeid, men at det også er flere punkter politiet bør lære av, sier Mæland i en kommentar til NTB.

Justis- og beredskapsdepartementet vil gå nøye gjennom rapporten.

– Rapporten anbefaler endringer i lov- og regelverk og i styringen, det skal vi vurdere i departementet, sier Mæland.