Oslos helsebyråd om økende coronasmitte: – Jeg er bekymret

– Jeg er bekymret over at tallene går opp. Dette er en kraftig påminnelse om at coronaviruset ikke er borte. Det har ikke engang vært på ferie. Og situasjonen vil vedvare til det kommer en vaksine, sier Oslos helsebyråd Robert Steen (Ap) til NTB.

I helgen skrev VG at Oslo de siste to ukene har registrert 156 nye smittetilfeller. Det tilsvarer 22,49 smittede per 100.000 innbyggere.

Folkehelseinstituttets krav til å farge land eller områder «grønne» er at det må være færre enn 20 smittede per 100.000 innbygger de siste 14 dagene.

5.000 daglige coronahenvendelser

Steen understreker at det ikke er noe som tyder på at smittesituasjonen i Oslo er ute av kontroll.

– Vi har klart å identifisere hvorfor smitten går opp, og vi har jobbet godt med smittesporing og isolering av smittede, sier han.

Samtidig har pågangen på kommunens coronatelefon økt kraftig den siste tiden. Søndag skrev Aftenposten at kun 360 av 5.300 som ringte lørdag fikk svar.

– Etter festene i Vestre Aker har antallet som ringer coronatelefonen tidoblet seg. Mens man gjennom mye av sommeren fikk mellom 400 og 600 telefoner, har det de siste dagene vært over 5.000 henvendelser, sier Steen.

Han sier at alle som jobber på coronatelefonen, er helsefaglig personell, og at kommunen nå jobber med å hente inn og omdisponere personell fra helseinstitusjonene slik at de kan ta unna den økte pågangen.

– Én ansatt ved coronatelefonen har mellom 40 og 50 samtaler om dagen. Den økte pågangen krever 130 ekstra mennesker med helsefaglig bakgrunn. Det tar tid å inn så mye personell, men det foregår fortløpende. Bare i dag har vi fått ti nye på plass, sier Steen.

Kan be om hjelp fra sykehusene

Mandag ble det klart at nasjonale myndigheter fra onsdag vil innføre nye testkriterier, som blant annet innebærer at man ikke skal trenge legehenvisning for å bli testet.

Robert Steen tror det kan føre til at trykket på coronatelefonen kan gå noe ned, mens presset på teststasjonene kan gå opp.

– Det kan bety at vi vil trenge hjelp på testsiden fra nasjonale myndigheter og be dem om at sykehusene også kan brukes til testing. Vi har flere offentlige og private sykehus i Oslo som bør kunne bidra dersom det blir stor pågang. Festene i Vestre Aker har vist at det også kan bli behov for hjelp til økt sporingskapasitet, sier Steen.

– Trenger ikke ekstraordinære tiltak nå

Oslo kommune har varslet en pressekonferanse tirsdag. Her vil det komme nye endringer i coronaforskriften.

– Vi i den politiske ledelsen følger situasjonen nøye, men per i dag er vi ikke i en situasjon der vi trenger å innføre noen ekstraordinære tiltak. Vi følger med på diskusjonen rundt munnbind, men vi venter på svar fra Helsedirektoratet som vil gi en avklaring på dette på fredag, sier Steen.