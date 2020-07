40 personer i karantene ved Haakonsvern

Så langt er alle testsvarene negative, skriver Bergens Tidende. Marinesjef Rune Andersen sier det fremdeles gjenstår en del testing.

– Vi krysser fingrene for at det kun er ett tilfelle, og at tiltakene vi har iverksatt har hatt nok effekt, sier Andersen.

Mannen som ble innlagt fredag, får fortsatt behandling ved Haukeland universitetssjukehus.

Haukeland har ikke hatt innlagte coronapasienter siden 26. april. Sykehuset er på grønn beredskap og sier lite tyder på at det blir nødvendig å trappe opp beredskapen ennå.

Vi har kapasitet til å ha inne seks pasienter med covid-19. Så har vi opptrappingsplaner dersom det skulle komme en ny bølge, sier Vigander.

Han legger til at dette er en påminnelse om at pandemien ikke er over, og at folk må fortsette å ta hensyn.