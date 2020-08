Skipslege på Roald Amundsen varslet Hurtigruten om FHI-råd

– Jeg varslet Hurtigruten om rådet fra FHI og mente at det var helt riktig å gi beskjed til passasjerene på onsdagen, sier skipslege Karl-Børre Andersen til VG.

Det store spørsmålet han sitter igjen med, er hvorfor kommunikasjonen ut til passasjerene stoppet opp, sier han.

På Hurtigruten-skipet var det to leger om bord – en norsk og en filippinsk, som har hatt mest kontakt med det filippinske mannskapet. Og de to legene hadde daglig kontakt, ifølge Andersen, som videre forteller om strenge smitteverntiltak om bord i skipet.

Gransker hendelsen



DNV er engasjert av Hurtigruten for å granske hendelsen nærmere, og kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege sier det er vanskelig å kommentere saken før selskapet har konkludert.

– Vi har satt i gang en ekstern gransking av hele hendelsesforløpet og skal komme til bunns i alt som har skjedd. Vi kan ikke kommentere denne type informasjon som kan bli sentral i den pågående granskingen, sier han til avisa.

Hurtigruten-leder om bord



Hurtigrutens konserndirektør for maritime operasjoner, Bent Martini, var om bord på skipet Roald Amundsen da flere ansatte ble smittet av coronaviruset.

– Jeg var om bord sammen med familien min på ferie, sier Martini til Nordlys.

Konserndirektøren ønsker imidlertid ikke å kommentere hvorvidt han ble kjent med situasjonen om bord. Det er blitt kjent at Hurtigruten var klar over at det var smitte om bord allerede to dager før skipet gikk til kai i Tromsø fredag, men unnlot å varsle passasjerene.

– Du får avvente det som kommer fram i etterforskningen, sier han.

Martini bekrefter likevel at han kjenner kapteinen.

Trygve Hegnar, eier av ABC Nyheter og Startsiden, er styreleder og eier fem prosent av Hurtigruten gjennom sitt investeringsselskap Periscopus.