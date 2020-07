Ny smittebølge i Moss: – Alvorlig

– Vi står nå overfor et lokalt utbrudd av corona i Moss kommune. Det er alvorlig og en påminnelse om at vi fortsatt står midt i en pandemisituasjon med et virus som sprer seg raskt, advarer ordfører Hanne Tollerud under en pressekonferanse mandag.

Tollerud understreker at innbyggerne fortsatt må være flinke, og stå sammen for å begrense smitten.

– Vær enkelt av oss må også ta egne vurderinger. Har du for eksempel vært på en konsert med opptil 200 deltagere, bør du kanskje ikke besøke familiemedlemmer og venner som er i risikogruppen, sier ordføreren videre.

– Kraftig signal om at pandemien ikke er over

Totalt er det registrert 123 smittede i Moss under coronaperioden.

– Dette er et kraftig signal om at coronapandemien ikke er over, og at vi må fortsette å holde avstand til hverandre. Vi kan ikke være for mange mennesker samlet, og det viktigste: Vi må fortsette å vaske hender og holde oss hjemme når vi føler oss dårlige, informerer kommuneoverlege Kristian Krogshus under pressekonferansen.

Krogshus mener de siste 13 tilfellene utgjør et lokalt smitteutbrudd, og antar at disse kan spores tilbake til et privat selskap.

De andre åtte kan spores tilbake til tre ulike utenlandsreiser til såkalte grønne land.

Stengt utested

Forrige uke ble utestedet Fiskebasaren i Moss stengt etter at det var over 300 mennesker på en konsert onsdag kveld, samt for tett mellom folk.

Utestedet holdt konsert med Lars Erik Blokkhus fra bandet Plumbo, skriver Moss Avis. Brudd på reglene om bordservering av alkohol og én meters avstand førte til nedstengningen:

– Jeg kan ikke annet enn å legge meg flat, og love at vi skal ta det på alvor. Det er juli, og det er nå vi har hovedinntekten vår, sa daglig leder Christian Seth til NTB.