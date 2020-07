Utested i Moss må stenge etter flere brudd på smittevernregler

Utestedet Fiskebaren holdt onsdag kveld konsert med Lars Erik Blokkhus fra bandet Plumbo, skriver Moss Avis.

Til stede var over 300 mennesker, bekrefter utestedet selv til avisen. Kommuneoverlegen har også konstatert brudd på reglene om bordservering av alkohol og én meters avstand.

– Vi er avhengig av at folk følger smittevernseglene, og det var nødvendig å gjøre grep for å forhindre mer smittespredning. Når vi ser på hva man risikerer ved alvorlige brudd på smittevernseglene, kan vi ikke risikere at folk bryter disse, sier kommuneoverlege Kristian Krogshus i Moss.

Daglig leder Christian Seth sier at han ble overrasket over vedtaket om stengning.

– Jeg kan ikke annet enn å legge meg flat, og love at vi skal ta det på alvor. Det er juli, og det er nå vi har hovedinntekten vår, sier han.