Regjeringen åpner opp for jobbreiser i hele Norden uten at man må i karantene etterpå

– Det er veldig viktig for næringslivet, opplyste næringsminister Iselin Nybø (V) på regjeringens pressekonferanse om coronasituasjonen torsdag.

Arbeidstakere fra de nordiske landene stilles dermed likt, og det blir lettere å benytte arbeidskraft fra flere land, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet.

– Dette dreier seg om å ta arbeidshverdagen sakte, men kontrollert, tilbake. Ikke alle møter, forhandlinger og avtaler kan gjøres digitalt, sier Nybø.

– Arbeidskraften flyter normalt over grensene, enten det er verftsarbeidere, servicepersonell eller andre. Dette er et steg i retning av en mer normal hverdag og er bra for norsk verdiskapning, fortsetter statsråden.

– Bra



NHO er fornøyd med regjeringens avgjørelse.

– Det at man nå åpner for Norden er bra, men vi håper regjeringen snart åpner for jobbreiser uten karantene også for andre europeiske land som har smittesituasjonen under kontroll, sier NHOs direktør for arbeidsliv, Nina Melsom.

Hun understreker at karantenekravene har vært utfordrende for mange bedrifter.

– For eksempel har bedriftene behov for å vedlikeholde utstyr, men sliter med å få arbeidskraften inn i landet for å utføre det nødvendige vedlikeholdet, sier hun.

Myker opp



Fra 1. juni lettes også karantenereglene for personer som har vært i nærkontakt med smittede.

Nå blir det karantene kun for personer som bor i samme husstand eller har tilsvarende former for kontakt med personer som er bekreftet smittet med coronaviruset, kunngjorde helseminister Bent Høie (H) på en pressekonferanse torsdag.

Som eksempler på tilsvarende kontakt nevnte helseministeren blant annet hyttetur med venner der én av deltakerne blir bekreftet coronasmittet, kjærester som ikke bor sammen, eller hvis man har pleiet en pasient som senere får bekreftet coronasmitte. I slike tilfeller skal man fortsatt i karantene i ti dager. Ellers holder nå at man blir testet på dag tre og dag sju.

Helseministeren understreket at gjenåpningen vil kunne føre til en økning i smittetilfeller.

– Ytterligere gjenåpning, kombinert med økt tilgang til testing, vil kunne føre til en økning i antall tilfeller, understreket Høie.