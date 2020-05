Forsvareren sier det ikke er sikkert Tom Hagen vil la seg avhøre

– Vi må ta en fortløpende vurdering om hvorvidt han skal gå i avhør når retten slår fast at det ikke engang er skjellig grunn til mistanke. Hagen har et ønske om å bidra til å løse saken, men med det utgangspunktet politiet har nå, så er det ikke gitt at han skal i avhør. Politiet har foreløpig ikke bedt om nye avhør, sier Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, til VG.

Politiet rakk bare å gjennomføre to korte avhør av Hagen før han ble løslatt fra varetekt fredag forrige uke.