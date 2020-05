Tom Hagen (70) ble pågrepet for to uker siden mistenkt for drap eller medvirkning til drap på kona Anne-Elisabeth Hagen, som forsvant fra ekteparets bolig i oktober 2018.

Fredag ble Hagen løslatt fra varetektsfengsling etter at Høyesterett forkastet påtalemyndighetens anke om videre fengsling.