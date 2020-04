Anne-Elisabeth Hagen (69) forsvant 31. oktober 2018. Tirsdag morgen gikk politiet til pågripelse av ektemannen Tom Hagen (70), siktet for drap eller medvirkning for drap.

SIKTET: Tom Hagen er siktet for å ha drept eller medvirket til drapet på kona Anne-Elisabeth Hagen. Foto: Scanpix

Pågripelsen skjedde etter at politiet i 18 måneder har etterforsket forsvinningssaken, som er den mest omtalte kriminalsaken i Norge de siste årene. Innledningsvis var politiets teori at Anne-Elisabeth var kidnappet, men siden juni har politiets hovedhypotese vært at hun ble drept.

Siden i fjor sommer har politiet drevet hemmelig etterforskning mot ektemannen.

– Grunnlaget mot Tom Hagen har gradvis blitt styrket, sa politiinspektør Tommy Brøske på en pressekonferanse tirsdag.

Hemmelig møte



Selv om Hagen nå er siktet for drapet, hadde han 24. september i fjor et lengre møte med danske Michael Green og foreningen Tidligere Bandemedlemmer (TBM) om forsvinningen. Foreningen, som hjelper personer ut av kriminelle gjenger, har et stort kontaktnettverk i flere europeiske land.

– Møtet handlet om Anne Elisabeth Hagens forsvinning. Hva som hadde skjedd, hvordan det hadde skjedd og de vanlige tingene, sier Green til ABC Nyheter.

Politiet hadde etterforsket saken nærmere ett år på dette tidspunktet, uten gjennombrudd. Møtet ble holdt i Oslo sentrum, på kontoret til Hagens bistandsadvokat Svein Holden. I tillegg til Hagen og bistandsadvokaten, var også en bekjent av den nå drapssiktede ektemannen til stede.

Nå kan ABC Nyheter avsløre at tema for møtet var om foreningen kunne bistå Hagen-familien i saken.

– Han lurte på om vi, med det nettverket vi har, kunne være behjelpelig med å få informasjon og kanskje finne ut av hvem som sto bak, eller om hun var i live, forteller Green.

Møtet kom i stand etter at foreningen ble kontaktet av en person som lurte på om foreningen, med sine kontakter, kunne bidra med å opplyse saken.

Fikk se innhold i trusselbrev



I sommer henvendte foreningen seg derfor til advokat Holden for å foreslå et møte med Hagen, i håp om å kunne bidra i saken. Hagen stilte seg positiv til et slike møte.

Møtet, som politiet var informert om, varte i om lag to timer.

– Jeg synes han virket veldig rolig, nærmest for rolig. Det var ikke for meg en mann som var skremt, redd eller nervøs.



Anne-Elisabeth og Tom Hagen bodde i Sloraveien på Lørenskog. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Etter det ABC Nyheter får opplyst fra flere kilder, skal Green ha blitt presentert for dokumentasjon i saken. Blant annet innholdet i det påståtte trusselbrevet som ble funnet i Hagen-familiens bolig. Selv ønsker ikke Green å snakke om hva han ble gjort kjent med under møtet.

– Jeg ble informert om mange ting som går konkret på saken, sier Green i en kort kommentar.



– Ikke overrasket



Etter møtet skal imidlertid kontakten mellom Hagen og Green ha stoppet. Etter det ABC Nyheter får opplyst skal foreningen ha stilt flere krav for å bistå i arbeidet med å finne ut av hva som skjedde med kona, betingelser Hagen ikke ønsket å godta.

Dansken, som tidligere er dømt for narkoheleri og har vært medlem i Hells Angels i Danmark, har vært inne til avhør hos politiet.

– Når politiet vet at det er avholdt et møte, i en sak som er så alvorlig, er det naturlig at de vil vite hva som ble snakket om og hvordan jeg opplevde det. Avhøret er for meg forståelig nok, sier han.

– Er du overrasket over pågripelsen?

– Man er ikke skyldig før man er dømt, men det overrasker meg ikke. Det gjør det ikke. Som sagt har vi fulgt saken og avholdt møtet. Jeg har sett og opplevd noen ting. Personlig er jeg ikke overrasket over at han er pågrepet og siktet, sier han.

Nekter straffskyld



Politiet etterforsket først forsvinningen som en bortføring med økonomisk motiv, men i fjor sommer endret de hovedhypotese.

De mente nå at det var mest sannsynlig at Anne-Elisabeth Hagen var blitt drept, og at en eller flere gjerningspersoner hadde fordekt drapet som en økonomisk motivert kidnapping.

Advokat Svein Holden på en pressekonferanse i forbindelse med saken hvor Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra familiens hus på Fjellhamar i Lørenskog 31. oktober i fjor. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Tom Hagen nekter for å ha noe å gjøre med drapet på kona Anne-Elisabeth Hagen, sier hans advokat Svein Holden.

– Han fastholder med styrke at han ikke har noe med dette å gjøre, sa Holden til pressen etter at han hadde hatt et kort møte med Hagen tirsdag ettermiddag.

Holden ankom politihuset i Lillestrøm rundt klokken 13.15 tirsdag ettermiddag for å møte Hagen. Godt over en time senere kom han ut.

– Det er klart Hagen er preget av situasjonen. Det er det ingen tvil om. Han synes jo det er svært vanskelig å bli anklaget for noe han fastholder at han ikke har noe med, sier Holden.