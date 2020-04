En halvtime ute i et videomøte, der de 36 deltagerne skulle lære hvordan de skulle skrive søknad og CV, dukket plutselig grove, levende bilder av et lite barn opp på skjermen.

– Vår ansatte reagerte med forferdelse på bildene og klappet umiddelbart sammen PC-en. Det var ekstremt grovt. Hun var fullstendig satt ut og forferdet , sier Ann Kristin Søberg-Lindstrøm til VG.

Hun er teamleder for Arbeidsforberedende trening i Fretex Jobb og oppfølging Innlandet og Trøndelag. To av deres ansatte fulgte kurset for å bli inspirert, da bildene plutselig dukket opp.

– Vår medarbeider er selv småbarnsmor og synes det er vanskelig å snakke om hva hun ble vitne til. Hun ante ikke om det var opptak eller om overgrepet foregikk live, sier Søberg-Lindstrøm.

Bildene av overgrepet skal ha vært på skjermen i rundt 10 sekunder, før kursleder fikk skrudd av lyd og bilder og kastet ut robot-deltageren.

Beklager hendelsen

Kommunikasjonsdirektør i Studentsamskipnaden SiO Nina Langeland beklager hendelsen og sier de vil politianmelde forholdet, skriver avisa.

IT-direktør Lars Oftedal ved Universitetet forklarer til avisa at de har blitt utsatt for såkalt « Zoom-bombing», som vil si at noen kaprer møtet ved å vise innhold grov natur.

Irakiske IP-addresser

Zoom er et digitalt verktøy som brukes til å gjennomføre videokonferanser på lik linje som Microsoft Teams og Google Meet.

– Etter all sannsynlighet er det en robot som er programmert til å vise video via datamaskinens webkamera. Det er gjort bevisst for å ødelegge, bare for å lage kvalm, sier Oftedal til VG.

Ifølge Oftedal kan man på Zoom delta som gjest på åpne digitale møter. Zoom skiller seg derfor ut fra Google Teams der man må være logget inn.

Oftedal sier videre at de har klart å spore to av møtedeltagernes IP-adresser som trolig er irakiske.

Universitetet har informert Nasjonal Sikkerhetsmyndighet om hendelsen.