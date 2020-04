Den australske kardinalen George Pell (78) ble i 2018 dømt for voldtekt og andre seksuelle overgrep mot to mindreårige altergutter i perioden 1996-1997.

Pell anket dommen på seks år helt til Høyesterett der han forrige uke ble frifunnet. Da hadde han tilbrakt 495 dager i fengsel.

Kardinalen, som var den mest høytstående katolske geistlige som noensinne er dømt for overgrep mot barn, har holdt en lav profil, men stilte mandag opp i et intervju med Sky News utført av den politiske konservative kommentatoren Andrew Bolt, som selv kaller anklagene mot Pell for en «heksejakt» .

I intervjuet sier Pell at han synes det er ironisk at akkurat han ble anklaget for pedofili og mener han ble utpekt som syndebukk.

– Det har blitt utført forferdelige kriminelle handlinger i kirkens navn. Jeg synes det er litt ironisk at jeg har blitt syndebukken på grunn av det jeg gjorde veldig tidlig i 1996, som var å opprette Melbourne Response.

Melbourne Response-ordningen ble opprettet i 1996 for å etterforske anklager om seksuelle overgrep i kirken og støtte ofrene.

Pell hevder han ble uskyldig anklaget og dømt fordi den eldre garden i kirken ikke likte de nye økonomiske reformene og kampen hans mot korrupsjonen innad i Den katolske kirke, men presiserer i intervjuet at han ikke har noen bevis for det.

– Flesteparten av den eldre garden i Roma som på noen som helst måte mener de er mottagelige for økonomisk reform, tror de er det.

Han sier også at han tror en av anklagerne hans, som vitnet i saken ble brukt.

– Jeg vet ikke. Jeg tror han ble brukt, sier han i intervjuet, uten å utdype spesifikt hvem han mener skal ha brukt han.

Ifølge avisen Herald Sun er politiet i Victoria allerede skal være i gang med å etterforske nok en anklage mot Pell. Politiet har dog ennå ikke bekreftet om dette stemmer.

