Siden 90-tallet har Tommy Steine vært en av de mest kjente komikerne i Norge. Nå rammes også han, som resten av komiker-Norge, hardt av coronakrisen. De siste ukene har avbestillingene rent inn.

Derfor bestemte Steine seg for å bidra i den lokale Kiwi-butikken på Hagan på Romerike, som har mye å gjøre for tiden.

– Dette er en vinn-vinn situasjon. Jeg er ikke bygd for å sitte hjemme å motta penger uten å gjøre noe, og tenkte om det er noe som helst jeg kan gjøre for å bidra i dugnaden nå, sier Tommy Steine til ABC Nyheter.

– Min lille dugnadsinnsats

Sammen med sønnen sin sendte han inn en åpen søknad i butikken, før de begge nylig ble innkalt til opplæring.

– De var glad for forespørselen, så nå har jeg fått grønne klær og er klar for min lille dugnadsinnsats for dette landet, sier Steine til Romerikes Blad.

Butikksjef Eivind Michalsen forteller at han kjenner Steine som kunde i butikken.

GLAD: Butikksjef Eivind Michalsen er fornøyd med det nye tilskuddet. Foto: Kiwi

– At vi kan hjelpe andre som er permittert er bra og det er til hjelp for oss. Det er godt med ekstra arbeidskraft i disse dager, sier han til Romerikes Blad.

50-åringen har også har stilt seg til rådighet for bønder som trenger hjelp under våronna.

– Inntil jeg får stå på scenen igjen får jeg bidra med det lille jeg kan, sier han til ABC Nyheter.

– Beinhard jobb



Steine innrømmer at han ikke kan noe om å jobbe i butikk.

– Det er en beinhard jobb, så jeg har all respekt for butikkarbeidere som står der og smiler uansett hva. Jeg må være et av de mest håpløse tilfellene Kiwi har hatt, men jeg skal gjøre mitt for å bidra under denne dugnaden, sier han til TV 2.



Komikeren tror ikke han kommer til å fortsette som vikar utover høsten.

– Nei, det tror jeg verken jeg eller Kiwi har noe å vinne på at jeg fortsetter. Jeg er ikke særlig flink, men jeg gjør så godt jeg kan, sier han til TV-kanalen.

Mange permitteringer



Coronakrisen har sendt nye tusener inn i Nav-køen. I alt er 412.000 personer nå registrert som helt eller delvis arbeidsledige. Det utgjør 14,7 prosent av arbeidsstyrken.

PERMITTERINGER: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) forteller at coronapandemien rammet Norge hardt. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Bare i Oslo alene er 53.453 personer helt uten arbeid, noe som utgjør hele 13,8 prosent av arbeidsstyrken.

– Ledighetsøkningen i mars er den største i en enkeltmåned noen gang. Coronapandemien treffer verden og Norge hardt. Ved siden av liv og helse, er regjeringens viktigste oppgave å sikre arbeidsplasser og næringsliv for tiden etter krisen, skriver arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i en e-post til E24.

Til nå er det meldt om 5.209 tilfeller av coronasmitte i Norge og registrert 50 dødsfall.

