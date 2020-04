I et innslag på NRK Dagsrevyen torsdag kveld sto en sykepleier fram og fortalte at han var smittet av coronaviruset. I innslaget er sykepleieren intervjuet utendørs, og seeren får inntrykk av at personen fortsatt har symptomer på Covid-19.

Ifølge Folkehelseinstituttet skal personer som har testet positivt på coronaviruset holde seg innendørs og i isolasjon til en uke etter at man er symptomfri, for å unngå at man smitter andre. Myndighetene har flere ganger under coronakrisen vært tydelige på at de ser svært alvorlig på brudd på isolasjon.

I innslaget kan det se ut som om sykepleieren dermed bryter påbudet om isolasjon.

Dette ble også kommentert i sosiale medier.

Skal han som er smittet på sykehjem gå ut for å snakke med reporter fra #Dagsrevyen ??Er ikke det brudd på pålagt isolasjon? spør en twitterbruker.

Sykepleierforbundet opplyser imidlertid til ABC Nyheter at sykepleieren er ferdig med isolasjonstiden, men nå befinner seg i en selvpålagt karantene.

Les også: Ikke lenger isolasjon for utenlandsreisende



– Kunne presisert



– Vi kunne nok presisert at han nå var symptomfri, sier redaksjonssjef i NRK Dagsrevyen Hanna Elisabeth Thorsen på spørsmål fra ABC Nyheter om signaleffekten av å presentere en profesjonell helsearbeider som om han sitter i isolasjon, men likevel beveger seg ute med coronasmitte.

Thorsen påpeker imidlertid at det i innslaget opplyses om at mannen ble smittet før smittevernstiltakene var på plass på sykehjemmet, og at de dermed mener at det fremgår at det er ganske lenge siden han ble smittet.

– Forstår du at folk som så innslaget kan misforstå når det som faktisk sies er at en coronasmittet «går hjemme og venter på å bli frisk».

– Ja, det kan jo tydeligvis det, og det er derfor jeg sier at her burde vi nok presisert at han var ute av isolasjon, sier Thorsen.

Les også: Hver fjerde nordmann kan bli smittet av coronavirus

Forskrift skiller mellom karantene og isolasjon



Ifølge Helse- og omsorgsdepartementets nye forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer, har en person som er i isolasjon enda strengere regler å forholde seg til enn en person som er i karantene.

«Med isolering menes at personen oppholder seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted. Personen skal være isolert fra andre personer, og ikke ha nær kontakt med personer i samme husstand så langt det er mulig», heter det i forskriften.

Fylkesleder i Sykepleierforbundet Line Orlund bekrefter overfor ABC Nyheter at den omtalte sykepleieren ikke lenger sitter i isolasjon og således ikke har brutt forskriftene.

– Han er ferdig med isolasjonstiden og erklært frisk. Men så har han hatt en runde med feber i etterkant, derfor har han og arbeidsgiver blitt enige om at han holder seg i karantene litt til, for sikkerhets skyld, sier Orlund.