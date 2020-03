Hver fjerde nordmann kan bli smittet av coronavirus

Helsedirektoratet orienterte torsdag formiddag om situasjonen for coronasmitte i Norge.

– Vi har kommunisert over lengre tid at dette er vi forberedt på. Og vi må også være forberedt på at det kommer flere tilfeller, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

– Vi kan komme i en situasjon hvor det er mange smittede samtidig - og det er det vi også nå planlegger for, sier Guldvog.

Folkehelseinstituttet har oppfordret helsetjenesten til å planlegge for at 25 prosent av Norges befolkning kan bli smittet.

– Hvis 25 prosent av befolkningen blir smittet, og det er det scenariet Folkehelsinstituttet har bedt helsetjenesten planlegge for, så kan det medføre at mellom 160.000 og 280.000 ekstra personer tar kontakt med helsetjenesten på grunn av sykdom, sier Guldvog.

Det kan føre til mellom 14.000 og 16.500 ekstra innleggelser.

– Vi kan tenke oss at det er behov for fra 1.400 til 2.800 ekstra som må til intensivbehandling. I en slik situasjon må så å si all planlagt behandling utsettes i helsetjenesten, sa helsedirektøren etter et møte med Beredskapsutvalget for biologiske hendelser.

50 i karantene i Oslo

Torsdag morgen ble det først meldt om en person i karantene i Mo i Rana, ifølge VG.

– Det er utført en test av en person som har vært på reise i et område med coronavirus-smitte. Vedkommende har en luftveisinfeksjon og blir hjemme til prøvesvarene har kommet, uttalte kommuneoverlege Frode Berg til avisen.

Noen timer senere melder VG at rundt 50 personer i Oslo er bedt om å holde seg i karantene fram til prøvene for det nye coronaviruset er analysert. Det dreier seg om personer det er tatt prøver av de siste par døgnene.

I Stavanger er 18 personer som ble testet onsdag eller skal testes torsdag, i hjemmekarantene, opplyser fungerende smittevernoverlege Runar Johannessen til Stavanger Aftenblad.

I Sauda venter fire personer på prøvesvar, skriver avisa.

Isolert etter Italia-besøk

Fem nordmenn som nylig var i et smitteutsatt område i Italia, er nå testet for viruset. De fem er nå isolert hjemme i Elverum.

De kontaktet selv legevakt i Norge etter at de hadde influensa-symptomer, skriver lokalavisen Østlendingen.

Prøvene er nå sendt til Oslo, hvor de vil bli analysert enten på Folkehelseinstituttet eller på Oslo universitetssykehus.

Tre lærere ved Horten videregående skole er også satt i karantene. Avisen Gjengangeren skriver at de tre lærerne har vært på reise i Nord-Italia. De tre er foreløpig ikke testet for coronasmitte. Lærerne har ikke vært på skolen etter at de kom hjem fra Italia.

Onsdag ble det bekreftet at en norsk mannlig student i Italia er blitt smittet av coronaviruset.

Ifølge avisen La Nazione ligger den smittede på isolat på et lokalt sykehus i Firenze, etter å ha ankommet byen for noen få dager siden.



Italia er så langt det landet i Europa som er hardest rammet av det nye koronaviruset. Det totale antallet smittede er nå 374, mens tolv personer så langt har dødd som følge av viruset.

Kina og Tromsø

Onsdag kveld bekreftet Folkehelseinstituttet på en pressekonferanse at en person har testet positivt på det nye coronaviruset, etter å ha kommet hjem fra de smitterammede områdene i Kina i helgen. Personen er ikke syk, men er satt i hjemmekarantene.

Senere samme kveld bekreftet Tromsø kommune at personen er bosatt i deres kommune, og at det er en kvinne.

– En svak positiv prøve kombinert med en person som er nå er frisk, gjør det svært lite sannsynlig at personen er smitteførende, sa kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen.

