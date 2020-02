Antall svindelforsøk mot norske bankkunder doblet

I Nordea var veksten i forsøk på denne typen svindel på hele 137 prosent, mens blant Danske Bank og DNBs var det en vekst på 130 og 125 prosent i 2019.

Såkalt investeringssvindel blir ofte utført på falske handelsplattformer på internett, gjerne plassert i falske nyhetsartikler profilert av uvitende kjendiser. På nettsiden blir bankkundene lurt til å tro at de har fått en super investeringsmulighet, som de nesten garantert vil tjene penger på.

– Vi ber kundene være kritiske. Om man tar et Google-søk, kan mye være unngått. Er du usikker, så ta kontakt med banken, oppfordrer kommunikasjons- og pressesjef Synne Ekrem i Nordea til NTB.

Proffe

– Det er et av de mest alvorlige problemene vi ser at våre kunder har, sier svindelsjef Andreas Nordbø i Danske Bank til NTB.

Han beskriver svindelformen som proff, med et godt språk og profesjonelt utseende, og at det er noe helt annet enn den såkalte Nigeria-svindelen som var vanlig for noen år siden.

Blant annet har en rekke norske kjendisinvestorer som Petter Stordalen, Olav Thon og Stein Erik Hagen blitt misbrukt i forbindelse med falske artikler knyttet til svindelforsøkene det siste året.

Når man svarer på annonsen, tar det som regel ikke lang tid før man får en oppringning. De som ringer er profesjonelle, ofte litt aggressive og benytter seg av typisk sosial manipulasjon.

– Da overfører folk pengene sine villig vekk, sier Nordbø.

Forsøkt svindlet for 170.000

Det er voksne menn som har litt penger å investere, som er mest utsatt for investeringssvindel.

Nordbø vil ikke gå inn på hvor mye bankens kunder ble forsøkt svindlet for totalt i 2019, men sier at snittallene ved investeringssvindel er på rundt 170.000 kroner per kunde.

– Det er det som blir forsøkt sendt, men snittet blant dem som faktisk er blitt svindlet, er mye mindre, sier han.

For i takt med veksten i svindelforsøk har bankene fått systemer som klarer å stoppe langt flere forsøk enn tidligere. I 2019 stoppet Danske Bank 150 prosent flere svindelforsøk sammenlignet med året før, men likevel går mange kunder på limpinnen.

Trosser advarsler

– Noen av transaksjonene går gjennom uten at vi klarer å stoppe dem, og det er også tilfeller der kundene fortsetter investeringer til tross for advarsler fra oss, sier Nordbø.

Tapet per DNB-kunde som ble lurt av denne svindelformen, var 54.600 kroner i 2019, ifølge DNBs årlige svindelrapport. Nordbø sier at tallene er tilsvarende i Danske Bank.

Til sammen ble DNB forsøkt svindlet for 200 millioner kroner i 2019. Danske Bank vil ikke opplyse hvor mye deres kunder ble forsøkt svindlet for.