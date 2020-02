Norsk plasttomgods med ny framtid i Norge

Nordmenn er i verdenstoppen når det gjelder å pante tomgods og panter 88 prosent av drikkeemballasjen, skriver Adresseavisen. Alt sorteres og sendes til returbedriften Infinitums tre anlegg i Fetsund på Østlandet, Torgård i Trondheim og i Bjerkvik i Nordland.

Aluminium- og glassemballasje resirkuleres igjen og igjen, men plastens gjenbruksgrad har vært langt lavere. Nå skal det for første gang produseres gjenbruksflasker i Norge av brukte plastflasker. Planen er at alle flasker som pantes i Norge kan gjenvinnes på resirkuleringsanlegget på Heia ved Fetsund fra 2021, ifølge Infinitum.

Mens returplasten som blir sendt ut av Norge gjerne blir brent, gjenvunnet som varme, og dermed kun brukt én gang, skal plasten fra nå få et mye lengre liv.

– Det er veldig artig at vi nå vil få dette her i landet. På denne måten kan plastflasker bli resirkulert rundt 100 ganger, sier Åge Skagen, avdelingsleder i Infinitum og leder for bedriftens innsamlingsanlegg på Torgård i Trondheim.

Det nye anlegget ligger i Fetsund og skal produsere en råvare, kalt preform-flasker, av såkalt granulat, som er laget av returplasten. Disse blåses opp til nye flasker i tapperiene og fylles med brus, vann, øl, saft og annen drikke.